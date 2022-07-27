Когда Украина может получить самолеты от США: предположение военного эксперта
Партнеры предоставляют все более мощные средства для защиты против россии. Осенью Украина потребует другого типа оружия.
Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что у Украины нет дальнобойного оружия, но вскоре может его получить.
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"Должен сказать, что HIMARS – это открытая платформа, которая имеет уникальную возможность менять самые разные боеприпасы. И у наших партнеров дальнобойные боеприпасы для этих установок есть. Американцы не сказали нам категорического нет. Они сказали, что не дадут пока. Однако это может существенно. измениться при определенных обстоятельствах", – отметил Черник.
Украина получит авиацию
Военный эксперт подчеркнул, что в середине апреля мечтать о HIMARS было на грани фантастики, но сегодня Украина их имеет. Также, как отметил Черник, даже о таких установках, как немецкие Panzerhaubitze 2000, думать где-то в марте считалось чем-то фантастическим.
Не сомневаюсь, что рано или поздно придет точка, что и хорошую авиацию Украина обязательно получит. Скажем, 24 машины класса F16 могут существенно улучшить наши позиции на линии фронта,
– отметил эксперт.
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Прогноз по поставкам
Черник сказал, что он может ошибаться, но рискнет сделать прогноз по поставкам оружия. Он отметил, что в скором времени начнутся дожди и воевать сухопутно будет невероятно тяжело. Поэтому Украина должна наносить только высококачественные ракетные и авиационные удары.
"Отмечу, что это исключительно моя личная позиция и я могу ошибаться. На мой взгляд, в период октябрь – ноябрь первые эскадрильи класса F16 или даже старые советские модернизированные, которые есть у Европы, Миг-29 или Су-27, могут к нам поступить ", – сказал Черник.
Оружие в Украине
Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов отметил, что у Украины достаточно оружия, чтобы начинать контрнаступления. По словам Смирнова, удары по российским складам – это первые шаги к успешному освобождению территорий.
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