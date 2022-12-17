Когда Украина получит западные истребители: военный обозреватель сказал, что для этого нужно
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в The Economist перечислил потребности Украины и сказал, что не говорит о F-16. Размещение этих истребителей не столь реалистично, как получение ЗРК.
Об этом для 24 канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что для F-16 необходимо готовить аэродромы и инфраструктуру.
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"Нужно строить новые аэродромы или модернизировать старые. Если это будет происходить, то аэродромы будут целями для российских ракетных обстрелов", – сказал военный обозреватель.
Обратите внимание – Коваленко о самолетах для Украины: смотрите видео
Нужно обучать пилотов
Как рассказал Коваленко, реалистично размещение F-16 на аэродромах других стран, граничащих с Украиной. Однако возникает другой вопрос – подготовка пилотов.
Для того, чтобы подготовить профессионального пилота (не имеющего базовые навыки управления самолетом), нужно больше полугода. Итак, можем говорить о возможности использования этого компонента не раньше второй половины 2023 года, считает военный обозреватель.
О чем Залужный сказал в интервью для журнала The Economist
- По словам Залужного, Украине нужны танки, нужны БМП, БТРы, боеприпасы. Однако он подчеркнул, что не говорит об истребителях F-16.
- Залужный уверен, что россияне снова попытаются наступать на Киев. Для этого готовят около 200 тысяч военных.
- Новое полномасштабное наступление, как отметил Залужный, может произойти в январе или весной.