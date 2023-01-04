Вопрос времени, – эксперт уверен, что следующие власти России выплатят репарации Украине

Премьер Денис Шмигаль сказал, что Россия уже нанесла Украине ущерб более чем на 700 миллиардов долларов и цифра с каждым днем растет. Часть убытков Украина может возместить из замороженных российских активов.

Об этом для 24 канала рассказал политический эксперт и руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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"Дело в том, что говорим о замороженных деньгах, которыми нельзя распоряжаться. Другое, когда их конфисковать и они не будут принадлежать россиянам. Для этого должна состояться юридическая процедура. Если со страной это проще, то что делать с олигархами в Европе. Должно быть решение суда о конфискации, если это лицо причастно к агрессии против Украины. Это должно быть доказано судебным порядком", – сказал Клочок.

Украина создаст механизм, чтобы получить репарации

Эксперт отметил, что вопрос с репарациями не будет решен быстро. Он вспомнил гаагский суд, касавшийся сбития малазийского боинга и продолжавшийся почти 8 лет. Клочок призвал украинцев осознавать, что процесс не состоится в один день, но его следует запускать.

"Если говорим о том, что в течение следующих 5 – 6 лет сможем получить те замороженные активы, которые сейчас есть в Европейском Союзе, то абсолютно нормально говорить, что следующие 20 лет можем получать компенсацию от России за причиненный ущерб", – сказал Клочок.

По его мнению, Путин не подпишет капитуляцию и согласится на репарации. Следующие власти это могут сделать, чтобы начать восстанавливать репутацию России на мировой арене.

Я более чем убежден, что рано или поздно такое будет. Это вопрос времени. Следующая власть это подпишет, а дальше вопрос договоренностей, насколько быстро нам удастся установить или забрать эти деньги для развития Украины. Механизм будет выписан на бумаге, но если говорить гипотетически, то справедливо было бы забрать сейчас замороженные деньги, – заявил Клочок.

Он подчеркнул, что очень важно не унижать правила международной юрисдикции.

России трудно пополнять ресурсы

По словам эксперта, санкционная политика против России работает. Он назвал важной деталью, что заместитель министра обороны Анна Маляр сказала об увеличении количества российских частных военных компаний на территории Украины.

"Платить деньги за убийства можно в форме частных военных компаний, которые будут кто-то финансировать. Проблема в том, что когда ведешь войну, то и тратишь деньги и ресурсы надо пополнять. Так же механизмы поступления в государственный бюджет России уменьшаются количественно и качественно из-за санкционной политики. Следовательно, возникает этот дисбаланс", – рассказал политический эксперт.

Обратите внимание – Валерий Клочок о репарациях: смотрите видео

Чем грозит России отказ платить репарации

Клочок предположил, что следующие власти отказываются платить Украине репарации. Следовательно, в этой ситуации никто не отменит санкции против России.

"Власть будет заниматься отменой санкций, чтобы была возможность поступления денег в бюджет и обеспечивать потребности населения России", – добавил эксперт.