Война закончится в 2023 году: экс-командующий НАТО в Европе сделал неутешительный для РФ прогноз

В поражении России не сомневается совершенно никто. Военные эксперты только размышляют над тем, когда именно это может произойти.

Так, в интервью своим предположением поделился генерал в отставке, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Джонс. Он предполагает, что вскоре Россия позорно проиграет в войне, которую сама и развязала.

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В 2023 году все изменится в корне

По словам Джонса, Украина в 2023 году продолжит получать вооружение от международных партнеров. Более того, будет поступать оно гораздо быстрее. А самое важное то, что наше войско будет иметь оснащение, которое позволит наносить удары на большее расстояние.

"НАТО как альянс сейчас значительно сильнее, значительно сплоченнее. Это то, чего меньше всего хотел Владимир Путин. Если поддержка, которую Альянс оказывает Украине, останется твердой и постоянной, то это не обещает России ничего хорошего", – подчеркнул он.

Джонс убежден, что Путин делал совершенно другие ставки, что его и погубило. Диктатор из Кремля был уверен, что Украина очень быстро проиграет войну. И что "НАТО будет реагировать на нее в определенной степени бессильно".

Способность союзников обучать и оснащать украинскую армию была медленной в начале, но сейчас она достигла определенного ритма, который больше подает надежд. Я действительно считаю, что они (ВСУ – 24 канал) должны быть оснащены оружием большего радиуса действия,

– подчеркнул Джонс.

В то же время он добавил, что война должна завершиться в 2023 году. Так что затянутая "спецоперация", к которой Путин пытается подготовить россиян, может оказаться не такой уж и затянутой. Разве что придется ее переводить в плоскость самой России, чтобы сдерживать протестные настроения. А они, если так пойдет дальше, в отдельных регионах могут активно вспыхивать.

Россия уже потерпела поражение

Джонс подчеркнул, что на поле боя Россия уже потерпела поражение. Просто Путин не может прямо это признать. В то же время войско страны-агрессора вынуждено было отступать. Генерал в отставке добавил, что многие были поражены провалом "второй армии мира". Ведь действительно в начале полномасштабного вторжения все верили в силу кремлевской пропаганды. А она оказалась пшиком.

Напоследок он подчеркнул, что Украина может стать "передним краем обороны Европы". И ей отделена такая роль на длительный промежуток времени. Все зависит от того, какая ситуация будет внутри России.

В этом материале пятеро экспертов поделились прогнозами по поводу того, чем завершится война. Заметим, что это только размышления. И мы не можем быть уверены, какой из этих или других сценариев воплотится в жизнь. Но точно уверены, что Украина победит. И это только вопрос времени.