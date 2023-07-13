Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции по итогам Вильнюсского саммита НАТО, информирует 24 Канал. Зеленский подчеркнул, что он верит в победу нашей страны.

Обратите внимание Зеленский считает, что Украина победит в войне до президентских выборов в США

Зеленский верит в победу Украины за год

Так, президент ответил на вопросы журналистов об ожиданиях Украины к следующему саммиту НАТО. Зеленский заявил, что победа – это главное и единственное его желание.

Мы верим в победу. Мы верим, что следующий важный шаг для Украины будет на следующем саммите НАТО – символически, все же 75 лет Альянса – в Вашингтоне. Мне кажется, нам нужно много работать и готовиться к этому саммиту,

– сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что с победой Украины точно придет членство в НАТО.

"И точно все всем понятно: мы уже имеем абсолютное единство, что Украина будет членом Европейского Союза. Это абсолютно справедливо: Украина боролась за такое недалекое будущее для себя – быть равноправным членом ЕС, безопасного альянса и независимым государством", – добавил президент Украины.

Может ли Украина победить в войне уже в этом году

Напомним, что министр обороны Алексей Резников убежден, что война России против Украины может завершиться уже в 2023 году. Глава оборонного ведомства отметил, что является оптимистом и видит ситуацию на поле боя.

Резников подчеркнул, что наше государство никогда не будет договариваться с Путиным.

"Украина готова вести переговоры о репарациях, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемый Нюрнберг-2", – подчеркнул министр.