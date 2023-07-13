Про це український лідер заявив під час пресконференції за підсумками Вільнюського саміту НАТО, інформує 24 Канал. Зеленський наголосив, що він вірить у перемогу нашої країни.

Зверніть увагу Зеленський вважає, що Україна переможе у війні до президентських виборів у США

Зеленський вірить у перемогу України за рік

Так, президент відповів на питання журналістів про очікування України до наступного саміту НАТО. Зеленський заявив, перемога – це головне та єдине його бажання.

Ми віримо в перемогу. Ми віримо, що наступний дуже важливий крок для України буде на наступному саміті НАТО – символічно, все ж таки 75 років Альянсу – у Вашингтоні. Мені здається, нам треба багато працювати й готуватись до цього саміту,

– сказав український лідер.

Зеленський наголосив, що з перемогою України точно прийде членство в НАТО.

"І точно все всім зрозуміло: ми вже маємо абсолютну єдність, що Україна буде членом Європейського Союзу. Це абсолютно справедливо: Україна виборювала таке недалеке майбутнє для себе – бути рівноправним членом ЄС, безпекового альянсу і незалежною державою", – додав президент України.

Чи може Україна перемогти у війні вже цього року

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що війна Росії проти України може завершитися вже у 2023-му. Очільник оборонного відомства зазначив, що є оптимістом і бачить ситуацію на полі бою.

Резніков наголосив, що наша держава ніколи не домовлятиметься з Путіним.

"Україна готова вести переговори про репарації, міжнародний трибунал і відповідальність за воєнні злочини Кремля, так званий Нюрнберг-2", – підкреслив міністр.