Об этом для 24 Канала рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он отметил, что согласен с заявлением министра обороны Германии Бориса Писториуса, который считает, что авиация поступит через 3 – 4 месяца.

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"Дать прогнозы – дело неблагодарное. Можно придумывать многие версии, почему девятый "Рамштайн" не стал авиационным. Однако очевидно, что причины для этого есть. В публичной плоскости не говорится о передаче истребителей", – сказал Клочок.

Обратите внимание – Валерий Клочок об авиации для Украины: смотрите видео

Запад хочет получить отчетность

По мнению политического эксперта, уже есть начало процесса передачи истребителей, потому что заявления свидетельствуют, что самолеты будут. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил дискуссии о боевых самолетах. Глава Пентагона Ллойд Остин накануне "Рамштайна" сказал, что США считают суверенным право каждой страны принимать решение о передаче самолетов Украине.

Обращаю внимание, что на "Рамштайне" подняли вопросы отчетности. То есть страны хотят получить отчеты о предоставленной помощи, предоставленной Украине. По словам Остина, это приоритет для США и партнеров. По-моему, это ключевой вопрос определения графиков, когда могут нам передать самолеты, – считает Клочок.

Позиция Минобороны Украины

По мнению министра обороны Алексея Резникова, Украина получит боевые самолеты. Он отметил, что союзники решают, какая модель будет более эффективной.

"Нам жизненно нужна авиация как платформа для защиты нашего неба. Мы должны доминировать в нашем украинском небе. Авиация защитит, прежде всего, наше гражданское население и, конечно же, наши Вооруженные Силы", – пояснил Резников.