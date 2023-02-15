Про це для 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зазначив, що погоджується із заявою міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який вважає, що авіація надійде через 3 – 4 місяці.

До теми Виникає 2 питання: що не так з риторикою Заходу щодо винищувачів для України

"Давати прогнози – справа невдячна. Можна вигадувати багато версій, чому дев'ятий "Рамштайн" не став авіаційним. Однак очевидно, що причини для цього є. У публічній площині не мовиться про передачу винищувачів", – сказав Клочок.

Зверніть увагу – Валерій Клочок про авіацію для України: дивіться відео

Захід хоче отримати звітність

На думку політичного експерта, вже є початок процесу передання винищувачів, бо заяви свідчать, що літаки будуть. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив дискусії щодо бойових літаків. Очільник Пентагону Ллойд Остін напередодні "Рамштайну" сказав, що США вважають суверенним право кожної країни ухвалювати рішення щодо передачі літаків Україні.

Звертаю увагу, що на "Рамштайні" порушили питання звітності. Тобто країни хочуть отримати звіти про надану допомогу, яку дали Україні. Зі слів Остіна, це пріоритет для США та партнерів. На мою думку, це ключове в питання визначення графіків, коли можуть нам передати літаки, – вважає Клочок.

Позиція Міноборони України

На думку міністра оборони Олексія Резнікова, Україна отримає бойові літаки. Він зазначив, що союзники вирішують, яка модель буде ефективнішою.

"Нам життєво потрібна авіація як платформа для захисту нашого неба. Ми маємо домінувати у нашому українському небі. Авіація захистить насамперед наше цивільне населення і, звичайно ж, наші Збройні Сили", – пояснив Резніков.