В Минобороны Украины намекнули на "блокбастер" уже этой осенью. Западные СМИ также пишут о таких терминах.

Кстати говоря Мероприятие изменило позицию по F-16 для Украины: какие основные характеристики истребителей

Уже этой осенью! Самый большой военно-воздушный блокбастер всех времен! F-16 в небе Украины! Мы защитим наше небо!

– отметили в Минобороны.

Решения должны принять быстро

Украина надеется получить многоцелевые истребители F-16 осенью 2023 года. Об этом Washington Post сообщил советник Минобороны Юрий Сак. Он говорит о конце сентября – начале октября.

"Если решения будут приниматься быстро, я считаю, что в конце сентября – начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины", – сказал Сак.

Что этому предшествовало