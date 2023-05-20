В Міноборони України натякнули на "блокбастер" вже цієї осені. Західні ЗМІ також пишуть про такі терміни.
До речі Захід змінив позицію щодо F-16 для України: які основні характеристики винищувачів
Вже цієї осені! Найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо!
– наголосили в Міноборони.
Рішення мають прийняти швидко
Україна сподівається отримати багатоцільові винищувачі F-16 восени 2023 року. Про це Washington Post повідомив радник Міноборони Юрій Сак. Він говорить про кінець вересня –початок жовтня.
"Якщо рішення прийматимуться швидко, я вважаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня ми зможемо побачити перші F-16, що літають у повітряному просторі України", – сказав Сак.
Що цьому передувало
- США 20 травня офіційно приєдналися до авіаційної коаліції та готові тренувати українських пілотів. Американські винищувачі F-16 надаватимуть Україні за умови, що їх не використовуватимуть для ударів по території Росії.
- За інформацією ЗМІ, США мають понад 1000 винищувачів F-16. Стільки ж було продано союзникам й партнерам по всьому світу.
- Цією заявою з США можна зробити висновок, що "крига скресла", оскільки раніше низка країн заявили про готовність передати нашим воїнам свої літаки, однак Штати забороняли початок навчань для наших пілотів.