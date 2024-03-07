Украине говорили об "открытых дверях" в Альянс, но тогда партнеры считали, что наша страна находится под российским влиянием. Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.
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"Это была одна из ключевых роковых ошибок и западных демократий, и Украины, которая не хотела абсолютно точно сделать территорию полностью суверенной, обустроив границы с Россией, отказавшись от тесных культурных, информационных связей. Надо было строить границы, отказываться от очень премиального сотрудничества в газовой сфере, не получать коррупционные составляющие и так далее. Тогда бы немного иначе это все выглядело", – отметил Подоляк.
Перспективы вступления в НАТО
Так, 7 марта стало известно, что Альянс пополнился – Швеция стала 32-й страной-членом НАТО. Украина же увидит другие темпы решения вопроса после справедливой финализации войны, подчеркнул Подоляк. А это безусловная победа Украины.
"Россия и субъект по фамилии Путин – это уникальный исторический персонаж. Он одновременно реализовал все страхи, которыми жила Россия: увеличил границы НАТО, обеспечил доминирование Альянса в Европе, обнулил репутацию России, в ноль слил репутацию российского ВПК, теряет рынки оружия. То есть превратил страну-монстр, которой считали Россию, в страну-пугало. Это феноменальный исторический персонаж. Просто это еще не все осознали", – отметил чиновник.
Украина обязательно присоединится к НАТО. А сам Альянс может быть переформатирован, где наша страна станет его сердцевиной.
"Потому что такого опыта непосредственной войны, как в Украине, ни у кого не будет. Синергического использования различного вида оружия, различных национальных производителей ни у кого не будет. Кроме того будет абсолютно мотивированный экспедиционный корпус на 80 или 90%, который будет состоять из наших военных", – предположил Подоляк.
Украина и НАТО: последние новости
- Представитель Госдепа Даниэл Сайзек высказался относительно перспектив вступления Украины в НАТО. По его словам, вероятно, это может произойти уже после войны. Сейчас приоритетным является вопрос оказания помощи.
- На учениях НАТО используют украинский опыт ведения войны. В частности, такие сейчас проходят в Польше. Отрабатываются сценарии, которые возникают на поле боя в Украине.
- 15 февраля состоялось заседание, где собирались министры обороны государств-членов НАТО. Там обсуждались военные потребности Украины и приближение нашей страны к стандартам НАТО.