Україні говорили про "відкриті двері" до Альянсу, але тоді партнери вважали, що наша країна перебуває під російським впливом. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"Це була одна із ключових фатальних помилок і західних демократій, і України, яка не хотіла абсолютно точно зробити територію повністю суверенною, облаштувавши кордони з Росією, відмовившись від тісних культурних, інформаційних зв'язків. Треба було будувати кордони, відмовлятися від дуже преміальної співпраці в газовій сфері, не отримувати корупційні складові і так далі. Тоді б трохи інакше це все виглядало", – зазначив Подоляк.

Перспективи вступу до НАТО

Так, 7 березня стало відомо, що Альянс поповнився – Швеція стала 32-ю країною-членом НАТО. Україна ж побачить інші темпи вирішення питання після справедливої фіналізації війни, наголосив Подоляк. А це безумовна перемога України.

"Росія і суб'єкт на прізвище Путін – це унікальний історичний персонаж. Він одночасно реалізував всі страхи, якими жила Росія: збільшив кордони НАТО, забезпечив домінування Альянсу в Європі, обнулив репутацію Росії, в нуль злив репутацію російського ВПК, втрачає ринки зброї. Тобто перетворив країну-монстр, якою вважали Росію, на країну-опудало. Це феноменальний історичний персонаж. Просто це ще не всі усвідомили", – зазначив посадовець.

Україна обов'язково приєднається до НАТО. А сам Альянс може бути переформатований, де наша країна стане його серцевиною.

"Тому що такого досвіду безпосередньої війни, як в Україні, ні в кого не буде. Синергічного використання різного виду зброї, різних національних виробників ні в кого не буде. Крім того буде абсолютно вмотивований експедиційний корпус на 80 чи 90%, який складатиметься з наших військових", – припустив Подоляк.

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