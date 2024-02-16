Про це заявив представник Держдепу. Даніел Сайзек зазначив, що очікується продовження співпраці в межах Сенату для проведення реформ в Україні.
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"Не очікується на саміті НАТО цього року"
Чиновник зауважив, що цього року Північноатлантичному альянсу виповнюється 75. І останнім часом відчутно, що Альянс зміцнюється. Зокрема, на це впливає розширення – вступ Фінляндії та фінальні кроки до вступу Швеції.
"Це означає, що насправді НАТО більше і сильніше за 75 років. Це теж важливе питання зв'язку між НАТО та Україною", – наголосив Сайзек.
Представник Держдепу також зазначив, що у світі стає дедалі більше конфліктів, відповідно викликів теж більше. Втім, можна помітити, що попри розбіжності серед членів НАТО врешті-решт рішення Альянсу залишається одностайним з приводу вступу України.
Як приклад Сайзек навів тогорічний саміт у Вільнюсі, де всі члени повторили, що Україна має місце в НАТО.
Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО відразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни,
– сказав представник Держдепу США.
Також додав, що очікується продовження співпраці в межах Сенату, аби проводити реформи в Україні. Наразі ж пріоритетом є це надання допомоги для захисту від російської агресії.
Палата представників США пішла на канікули
- Палата представників США пішла на канікули до кінця місяця. Законодавці так і не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт з пакетом допомоги нашій державі.
- Білий дім обурений. Так, його представник заявив, що Джонсон оголосив канікули "замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".
- "Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І кожен день, коли він відкладає голосування, авторитет республіканців у Конгресі в американського народу падає", – наголосив Ендрю Бейтс.
- Додав, замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни, спікер Джонсон "тікає", відправляючи Палату представників на дострокові канікули.
- Президент Джо Байден підкреслив, що нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута.