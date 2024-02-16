Об этом заявил представитель Госдепа США. Даниэл Сайзек отметил, что ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената для проведения реформ в Украине.
Смотрите также Они ближе к Альянсу, чем когда-либо за всю историю, – адмирал НАТО об успехах армии Украины
"Не ожидается на саммите НАТО в этом году"
Чиновник отметил, что в этом году Североатлантическому альянсу исполняется 75. И в последнее время ощутимо, что Альянс укрепляется. В частности, на это влияет расширение – вступление Финляндии и финальные шаги к вступлению Швеции.
"Это означает, что на самом деле НАТО больше и сильнее за 75 лет. Это тоже важный вопрос связи между НАТО и Украиной", – подчеркнул Сайзек.
Представитель Госдепа также отметил, что в мире становится все больше конфликтов, соответственно вызовов тоже больше. Впрочем, можно заметить, что несмотря на разногласия среди членов НАТО в конце концов решение Альянса остается единодушным по поводу вступления Украины.
В качестве примера Сайзек привел прошлогодний саммит в Вильнюсе, где все члены повторили, что Украина имеет место в НАТО.
Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... видимо, после войны,
– сказал представитель Госдепа США.
Также добавил, что ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената, чтобы проводить реформы в Украине. Пока же приоритетом является оказание помощи для защиты от российской агрессии.
Палата представителей США ушла на каникулы
- Палата представителей США ушла на каникулы до конца месяца. Законодатели так и не проголосовали за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи нашему государству.
- Белый дом возмущен. Так, его представитель заявил, что Джонсон объявил каникулы "вместо того, чтобы положить конец вреду, который он наносит нашей национальной безопасности".
- "Каждый день, когда спикер Джонсон вызывает ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе у американского народа падает", – подчеркнул Эндрю Бейтс.
- Добавил, вместо того, чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер Джонсон "сбегает", отправляя Палату представителей на досрочные каникулы.
- Президент Джо Байден подчеркнул, что неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта.