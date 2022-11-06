Страны Европы продолжают поддерживать наше государство в борьбе с врагом, в том числе финансово. Но комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархеи сказал, что в ближайшее время Украине не удастся стать частью союза.

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Удастся ли Украине стать частью ЕС до 2024 года

Вархеи подчеркнул, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз будет продолжаться несколько лет. Нашей стране нужно продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Кроме того, реформировать судебную систему и дать такие же права СМИ и нацменьшинствам, которые есть в Европе.

Украина стремится ускорить реформы и ускорить необходимую для этого работу. Это положительно. Украинское рвение хорошо воспринимают в Брюсселе, но не все семь реформ можно завершить быстро,

– сказал комиссар.

Даже если нашему государству удастся воплотить все важные реформы быстро, сам процесс вступления будет продолжаться более года или двух.

Как Украина идет в ЕС: актуальная информация

Министр по вопросам Евроинтеграции Стефанишина хочет достичь членства Украины в ЕС до конца следующего года. По ее словам, быстрое начало переговоров о вступлении чрезвычайно важно для морального положения украинцев. Мы годы боролись за право дистанцироваться от России и называть себя Европой и сейчас отдаем за это свои жизни.

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Напомним, недавно президент Греции Екатерина Сакелларопулу во время официального визита в Киев высказалась в поддержку членства Украины в ЕС. Кроме того, она решительно осудила российскую агрессию, вспомнив преступления россиян в Буче, также отметила, что в Мариуполе жертвами российских обстрелов стали украинские граждане, являющиеся этническими греками.

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