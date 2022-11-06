Країни Європи продовжують підтримувати нашу державу у боротьбі з ворогом, зокрема фінансово. Але комісар ЄС з питань розширення Олівер Вархеї сказав, що найближчим часом Україні не вдасться стати частиною союзу.

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Чи вдасться Україні стати частиною ЄС до 2024 року

Вархеї наголосив, що підготовка до вступу України до Євросоюзу точно триватиме декілька років. Нашій країні потрібно продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей. Окрім того, реформувати судову систему та дати такі ж права ЗМІ та нацменшинам, які є у Європі.

Україна прагне прискорити реформи та прискорити необхідну для цього роботу. Це позитивно. Українське завзяття добре сприймають у Брюсселі, але не всі сім реформ можна завершити швидко,

– сказав комісар.

Навіть якщо нашій державі вдасться втілити всі важливі реформи швидко, сам процес вступу триватиме понад рік або два.

Як Україна йде до ЄС: актуальна інформація

Міністерка з питань Євроінтеграції Стефанишина хоче досягти членства України в ЄС до кінця наступного року. За її словами, швидкий початок переговорів про вступ надзвичайно важливий для морального стану українців. Ми роками боролися за право дистанціюватись від Росії та називати себе Європою та зараз віддаємо за це свої життя.

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Нагадаємо, нещодавно президентка Греції Катеріна Сакелларопулу під час офіційного візиту до Києва висловилася на підтримку членства України в ЄС. Окрім того, вона рішуче засудила російську агресію, пригадавши злочини росіян в Бучі, також відзначила, що у Маріуполі жертвами російських обстрілів стали українські громадяни, які є етнічними греками.

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