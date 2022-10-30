Фантастика становится реальностью – Украина будет членом ЕС и НАТО, – Кулеба

Каждый день Украина становится на шаг ближе к победе в войне против России, и, кроме того, вступлению в Европейский Союз и Североатлантический альянс. В этом уверен глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Европе Украину де-факто уже воспринимают как часть западного мира и члена ЕС и НАТО. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что говорить о конкретных сроках вступления нашего государства в эти альянсы не нужно.

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Путь Украины в мировые союзы: взгляд Кулебы

Спустя четыре дня после полномасштабного вторжения, 28 февраля, Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Через 7 месяцев глава государства заверился, что у Украины есть мощная армия и 30 сентября подал заявку на членство в НАТО.

Однако в Министерстве иностранных дел нет четкого ответа на вопрос, когда страны Запада согласуют инициативу нашего государства.

Ни до обретения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, ни после этого я никогда не говорю о конкретных сроках. Как вы сами сказали, фантастика становится реальностью. И мы знаем, как это делать. И я уверяю, что Украина будет членом и ЕС, и НАТО. И именно с позиций государства, являющегося членом этих объединений, мы будем дальше развиваться как мирная и благополучная страна,

– отметил Кулеба.

Требуется системно работать на результат

Глава ведомства убежден, что проныри сейчас ничего не решат. Вместо этого нужно системно, спокойно и планово работать на результат, как это делает президент, и не бояться делать нестандартные шаги.

И тогда результат будет. Вот вы вспомнили Олафа Шольца. Безотносительно к нему, особое удовольствие у меня вызывает сейчас слышать от европейских политиков, которые до 27 мая говорили мне: "Дмитрий, этого не будет, потому что этого не будет, потому что не ко времени…"

– вспомнил глава МИД.

Министр заверил, что Украина будет членом ЕС. Такая же ситуация с НАТО. По словам Кулебы, некоторые европейские политики сейчас находятся на стадии невосприятия этой инициативы и рассказывают, что это "некогда". Однако наше государство не откажется от стремлений быть частью Североатлантического договора.

Германия была уверена, что Украина не вступит в НАТО

Напомним , накануне вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц уверял кремлевского диктатора , что Украина не вступит в НАТО.

Благодаря Шольцу Путин был уверен, что в ближайшие 30 лет наше государство не будет членом Североатлантического договора, однако сейчас уже понятно, что это не так.

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