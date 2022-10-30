В Європі Україну де-факто вже сприймають як частину західного світу та членкиню ЄС та НАТО. Однак очільник МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що говорити про конкретні терміни вступу нашої держави в ці альянси не потрібно.

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Шлях України у світові союзи: погляд Кулеби

Через чотири дні після повномасштабного вторгнення, 28 лютого, Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі. Через 7 місяців глава держави запевнився, що Україна має потужну армію та 30 вересня подав заявку на членство в НАТО.

Проте у Міністерстві закордонних справ немає чіткої відповіді на питання, коли країни Заходу погодять ініціативу нашої держави.

Ні до набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС, ні після цього я ніколи не говорю про конкретні терміни. Як ви самі сказали, фантастика стає реальністю. І ми знаємо, як це робити. І я запевняю, що Україна буде членом і ЄС, і НАТО. І саме з позицій держави, яка є членом цих об’єднань, ми будемо далі розвиватися як мирна й сповнена добробуту країна,

– зазначи Кулеба.

Потрібно системно працювати на результат

Глава відомства переконаний, що пронози зараз нічого не вирішать. Натомість потрібно системно, спокійно й планово працювати на результат, як це робить президент, та не боятися робити нестандартні кроки.

І тоді результат буде. От ви згадали Олафа Шольца. Безвідносно до нього, особливе задоволення у мене викликає зараз чути від європейських політиків, які до 27 травня казали мені: "Дмитре, цього не буде, тому що цього не буде, тому що не на часі…"

– згадав глава МЗС.

Міністр запевнив, що Україна буде членкинею ЄС. Така ж ситуація з НАТО. За словами Кулеби, деякі європейські політики зараз перебувають на стадії несприйняття цієї ініціативи та розповідають, що це "не на часі". Однак наша держава не відмовиться від прагнень бути частиною Північноатлантичного договору.

Німеччина була впевнена, що Україна не вступить у НАТО

Нагадаємо, напередодні вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц запевняв кремлівського диктатора, що Україна не вступить у НАТО.

Завдяки Шольцу Путін був впевнений, що у найближчі 30 років наша держава не буде членкинею Північноатлантичного договору, однак зараз уже зрозуміло, що це не так.

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