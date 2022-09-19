Изменение подходов США способствует развитию интеграции Украины в НАТО. Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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Чернев отметил, что с 24 февраля не только в США, но и в ЕС по-другому стали воспринимать Украину и ее армию.

Не все американцы даже знали, где находится Украина до нашествия россии. Сейчас из-за того, что общества США и стран ЕС поддерживают Украину, это влияет на решения правительств этих стран, в частности о предоставлении оружия, санкций и т.д. Это очень важно. В альянсе также принимают во внимание, как общества относятся к его расширению,

– объяснил член постоянной делегации.

По его словам, когда в Украине говорили о членстве в альянсе 2 – 3 года назад, когда его поддержка была ниже 50%, американские и европейские партнеры подчеркивали, что "высокой поддержки нет".

"Конечно, сейчас поддержка членства в НАТО 90%, и это также очень важный показатель для альянса. Сейчас сдержанные оптимистичные прогнозы относительно нашего дальнейшего движения в НАТО, потому что будут промежуточные выборы в США. Там эту тему также будут поднимать, и конгрессменам также нужно будет что-то говорить своим избирателям. Это наша возможность", – считает нардеп.

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По его мнению, в отношениях между Украиной и НАТО есть несколько ключевых направлений сотрудничества.

"Нам помогают нелетальной экипировкой, учениями, усилением взаимодействия по обмену разведданными и укреплению сотрудничества на оперативном уровне. То вооружение, которое мы получаем – оно натовского образца. Эти все факторы влияют на наше вступление в НАТО", – подчеркнул собеседник.

Он добавил, что Украина постепенно интегрируется в альянс в то время, когда она не является страной-членом.

"От де-факто до де-юре после нашей победы и окончания войны пройдет не так много времени", – резюмировал Чернев.

Военная помощь Украине: последние новости

Представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер 16 сентября заявил, что передача NASAMS в Украину – вопрос нескольких месяцев. Речь идет о двух батареях. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, включая самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Германия также сообщила, что в ближайшее время передаст в Украину зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, "современное оборудование, которым не пользуется даже Бундесвер".

Греция и Германия согласовали схему "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1.

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