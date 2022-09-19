Зміна підходів США сприяє розвитку інтеграції України до НАТО. Про це 24 каналу розповів народний депутат України, член постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

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Чернєв зазначив, що з 24 лютого не тільки у США, але й у ЄС по-іншому почали сприймати Україну та її армію.

Не всі американці навіть знали, де знаходиться Україна до навали росії. Зараз через те, що суспільства США і країн ЄС підтримують Україну, це впливає на рішення урядів цих країн, зокрема щодо надання зброї, санкцій тощо. Це дуже важливо. В альянсі також беруть до уваги, як суспільства ставляться до його розширення,

– пояснив член постійної делегації.

За його словами, коли в Україні говорили про членство в альянсі 2 – 3 роки тому, коли його підтримка була нижче 50%, американські та європейські партнери на цьому наголошували, що "високої підтримки немає".

"Звісно, що зараз підтримка членства в НАТО 90% і це також дуже важливий показник для альянсу. Зараз стримано оптимістичні прогнози щодо нашого подальшого руху до НАТО, тому що будуть проміжні вибори у США. Там цю тему також підійматимуть, й конгресменам також потрібно буде щось говорити своїм виборцям. Це наша можливість", – вважає нардеп.

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На його думку, у відносинах між Україною та НАТО є декілька ключових напрямків співпраці.

"Нам допомагають нелетальним екіпіруванням, тренуваннями, посиленням взаємодії щодо обміну розвідданими та укріплення співпраці на оперативному рівні. Те озброєння, яке ми отримуємо – воно натівського зразка. Ці всі фактори впливають на наш вступ до НАТО", – підкреслив співрозмовник.

Він додав, що Україна поступово інтегрується в альянс в той час, коли вона не є країною-членом.

"Від де-факто до де-юре після нашої перемоги й закінчення війни пройде не так багато часу", – резюмував Чернєв.

Військова допомога Україні: останні новини

Речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер 16 вересня заявив, що передача NASAMS в Україну є питанням декількох місяців. Йдеться про дві батареї. Ці системи ППО допоможуть Україні захиститися від небезпеки з повітря, зокрема від літаків, безпілотників та крилатих ракет.

Також Німеччина повідомила, що найближчим часом передасть в Україну зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який є "сучасним обладнанням, яким не користується навіть Бундесвер".

Греція та Німеччина погодили схему "кругового обміну", згідно з якою грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1.

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