Когда в Украине будет снегопад: обнадеживающий прогноз синоптиков

В этом году погода в январе удивляет украинцев своим аномальным теплом. Во многих городах даже фиксируют температурные рекорды.

Когда ждать снегопада, эксклюзивно в комментарии 24 Канала рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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В конце января могут вернуться морозы и снег

Синоптик отметила, что в ближайшей перспективе на территории Украины будет тепло. Впрочем, уже в конце месяца могут вернуться морозы и снег.

В частности, с 26 января, вероятно, ночью уже будет 2-7 градусов мороза. Кое-где при прояснениях до -10 градусов. Днем около нуля.

Снег возможен на 29 – 31 января и 1 февраля,

– отметила Голеня.

В то же время добавила, что достоверность таких прогнозов в настоящее время составляет около 60%.