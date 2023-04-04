В Украину ворвется весенняя жара: когда ждать потепления до +20, +25 градусов

Второй месяц весны еще сразится с зимой за свои права и принесет украинцам неустойчивую, прохладную погоду. В части областей снова мокрый снег, кроме того, вернулись ночные морозы. Однако потеплению быть.

Когда ждать стабильного потепления до +20 градусов, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Когда существенно потеплеет

Кибальчич отмечает, что в ближайшие несколько дней на территории Украины будут прохладными с неустойчивым характером погоды, частым выпадением осадков как в виде дождя, так и снега, особенно в западных и северных областях. Также ночью и утром во многих регионах, кроме Юга и Востока, будут наблюдаться заморозки.

По прогнозу синоптика, более устойчивая тенденция к потеплению начнется уже после 15 – 16 апреля.

И уже в третьей декаде дневные показатели могут достигать +20…+25 градусов, а ночью будут колебаться в пределах +7…+12. Также существенно снизится количество осадков, а солнечных дней станет больше,

– подытожил Кибальчич.