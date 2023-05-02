Когда весной пригреет до +30 градусов: синоптик назвал даты

По прогнозу синоптиков, в начале мая еще предстоит прохладная погода. В частности, возможны заморозки. Впрочем, позже значительно потеплеет.

Когда же весной наконец-то пригреет до +30 градусов, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда наконец-то пригреет до +30 градусов

Синоптик отмечает, что хотя в первые два дня мая наблюдался преимущественно сухая и солнечная погода, впрочем, уже с 3 и 4 числа снова стоит ожидать период дождей и облачного неба, продолжительностью в несколько дней.

Более того, в Украине с 6 по 10 мая ожидается аномально холодная погода. "В ночное время возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе", – пишет Кибальчич.

Постепенное повышение температуры начнется примерно с 11 по 12 мая. Впрочем, она еще будет оставаться ниже нормы вплоть до середины мая. Так что более интенсивное тепло следует ожидать во второй половине месяца.

В третьей декаде месяца в южных и западных областях столбики термометров в отдельные дни могут достичь отметки +30 градусов. Заметно станут теплее и ночи,

– подчеркивает синоптик.

Кибальчич прогнозирует, что наступление метеорологического лета (при среднесуточной температуре +15 градусов и выше) также ожидается в третьей декаде мая.