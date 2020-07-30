Когда в Украине состоится перепись населения: в правительстве сделали прогноз
Проведение классической переписи населения возможно не ранее 2022 года. Для этого правительству придется осуществить немало важных шагов.
Таким прогнозом поделился министр Кабинета министров Олег Немчинов. Об этом он сказал в эфире телеканала "Дом".
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Что мешает проведению переписи населения сейчас
- По словам чиновника, сейчас существует немало эффективных методов оценки имеющегося населения страны. Одновременно стоит учитывать, что в Украине живет немало людей, которые не пользуются интернетом или другими электронными гаджетами. Они могут остаться не учтенными. Потому без классических подходов не обойтись.
- Он отметил, что если начать этот процесс в июле – августе 2020 года, то о начале переписи можно говорить уже где-то в 2022 году.
Немчинов также отметил, что говорить о проведении переписи населения в условиях карантина и распространения коронавирусной инфекции вообще не стоит.
Мы не можем отправить сейчас несколько десятков тысяч людей, которые должны физически контактировать с миллионами граждан,
– сказал он.
Когда в Украине проводили перепись населения
- Первая и последняя во времена независимости перепись населения проводилась еще в 2001 году. Тогда в Украине насчитали 48 миллионов 457 тысяч населения.
- Впоследствии перепись планировали на 2012 год. Он был перенесен за неимением финансирования.
- Экс-министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в январе 2020 году устроил электронный перепись населения.
- Согласно ему, по состоянию на 1 декабря 2019 года количество населения Украины составляло 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватила неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Откуда брали данные о населении
- операторов мобильной связи;
- включали получение обезличенных и агрегированных данных из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в отношении лиц в возрасте свыше 60 лет;
- из государственного реестра актов гражданского состояния граждан в отношении лиц в возрасте до 14 лет;
- из государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков.
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