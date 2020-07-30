Проведение классической переписи населения возможно не ранее 2022 года. Для этого правительству придется осуществить немало важных шагов.

Таким прогнозом поделился министр Кабинета министров Олег Немчинов. Об этом он сказал в эфире телеканала "Дом".

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Что мешает проведению переписи населения сейчас

По словам чиновника, сейчас существует немало эффективных методов оценки имеющегося населения страны. Одновременно стоит учитывать, что в Украине живет немало людей, которые не пользуются интернетом или другими электронными гаджетами. Они могут остаться не учтенными. Потому без классических подходов не обойтись.

Он отметил, что если начать этот процесс в июле – августе 2020 года, то о начале переписи можно говорить уже где-то в 2022 году.

Немчинов также отметил, что говорить о проведении переписи населения в условиях карантина и распространения коронавирусной инфекции вообще не стоит.

Мы не можем отправить сейчас несколько десятков тысяч людей, которые должны физически контактировать с миллионами граждан,

– сказал он.

Обратите внимание! Ученые прогнозируют, что к 2100 году население в большинстве стран центральной Европы начнет уменьшаться. В 2100 году население Украины может сократиться до 17,6 миллиона человек.

Когда в Украине проводили перепись населения

Первая и последняя во времена независимости перепись населения проводилась еще в 2001 году. Тогда в Украине насчитали 48 миллионов 457 тысяч населения.

Впоследствии перепись планировали на 2012 год. Он был перенесен за неимением финансирования.

Экс-министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в январе 2020 году устроил электронный перепись населения.

Согласно ему, по состоянию на 1 декабря 2019 года количество населения Украины составляло 37 миллионов 289 тысяч человек. Оценка не охватила неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Откуда брали данные о населении

операторов мобильной связи;

включали получение обезличенных и агрегированных данных из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в отношении лиц в возрасте свыше 60 лет;

из государственного реестра актов гражданского состояния граждан в отношении лиц в возрасте до 14 лет;

из государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков.

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