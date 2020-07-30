Коли в Україні відбудеться перепис населення: в уряді зробили прогноз
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Проведення класичного перепису населення можливе не раніше 2022 року. Для цього уряду доведеться здійснити чимало важливих кроків.
Таким прогнозом поділився міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Дім".
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Що заважає проведенню перепису населення зараз
- За словами урядовця, нині існує чимало ефективних методів оцінки наявного населення країни. Водночас варто враховувати, що в Україні живе чимало людей, які не користуються інтернетом або іншими електронними гаджетами. Вони можуть залишитися не врахованими. Тому без класичних підходів не обійтися.
- Він зазначив, що якщо почати цей процес в липні – серпні 2020 року, то про початок перепису можна говорити вже десь у 2022 році.
Немчінов також зазначив, що говорити про проведення перепису населення в умовах карантину та розповсюдження коронавірусної інфекції взагалі не варто.
Ми не можемо відправити зараз кілька десятків тисяч людей, які повинні фізично контактувати з мільйонами громадян,
– сказав він.
Коли в Україні проводили перепис населення
- Перший і останній за часів незалежності перепис населення проводився ще у 2001 році. Тоді в Україні нарахували 48 мільйонів 457 тисяч населення.
- Згодом перепис планували на 2012 рік. Його було перенесено за браком фінансування.
- Ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет у січні 2020 році влаштував електронний перепис населення.
- Згідно з ним, станом на 1 грудня 2019 року кількість населення України становила 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Оцінка не охопила непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.
Звідки брали дані про населення
- операторів мобільного зв'язку;
- включали отримання знеособлених та агрегованих даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо осіб у віці понад 60 років;
- з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо осіб у віці до 14 років;
- з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
До теми Дубілет пояснив, як уряд порахував українців