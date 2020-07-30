Проведення класичного перепису населення можливе не раніше 2022 року. Для цього уряду доведеться здійснити чимало важливих кроків.

Таким прогнозом поділився міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Дім".

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Що заважає проведенню перепису населення зараз

За словами урядовця, нині існує чимало ефективних методів оцінки наявного населення країни. Водночас варто враховувати, що в Україні живе чимало людей, які не користуються інтернетом або іншими електронними гаджетами. Вони можуть залишитися не врахованими. Тому без класичних підходів не обійтися.

Він зазначив, що якщо почати цей процес в липні – серпні 2020 року, то про початок перепису можна говорити вже десь у 2022 році.

Немчінов також зазначив, що говорити про проведення перепису населення в умовах карантину та розповсюдження коронавірусної інфекції взагалі не варто.

Ми не можемо відправити зараз кілька десятків тисяч людей, які повинні фізично контактувати з мільйонами громадян,

– сказав він.

Зверніть увагу! Вчені прогнозують, що до 2100 року населення в більшості країн центральної Європи почне зменшуватися. У 2100 році населення України може скоротитися до 17,6 мільйона осіб.

Коли в Україні проводили перепис населення

Перший і останній за часів незалежності перепис населення проводився ще у 2001 році. Тоді в Україні нарахували 48 мільйонів 457 тисяч населення.

Згодом перепис планували на 2012 рік. Його було перенесено за браком фінансування.

Ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет у січні 2020 році влаштував електронний перепис населення.

Згідно з ним, станом на 1 грудня 2019 року кількість населення України становила 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Оцінка не охопила непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

Звідки брали дані про населення

операторів мобільного зв'язку;

включали отримання знеособлених та агрегованих даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо осіб у віці понад 60 років;

з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо осіб у віці до 14 років;

з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

До теми Дубілет пояснив, як уряд порахував українців



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