Никаких морозов даже ночью: синоптики назвали дату существенного потепления

После непродолжительного понижения температуры в Украину вернется тепло. Более того, по прогнозу синоптиков, совсем скоро морозов не будет даже ночью. Когда ждать потепления, рассказываем дальше.

Уже скоро существенно потеплеет

Уже во вторник, 14 марта, температура воздуха снова поднимется вверх. Однако ночью кое-где еще возможны, хоть и незначительные, но морозы. Максимум -4 градуса в Луганской области.

Смотрите также Солнце сквозь тучи и без дождей: прогноз погоды на 13 марта

Днем почти всюду более 10 градусов тепла. На Западе даже до +19 градусов.

Уже в среду и четверг морозы не прогнозируют вообще. Ночью самая высокая температура в западных областях. В частности, до +6 градусов.

Заметим, что днем повсюду от +10 градусов. Теплее всего в южных регионах, в частности, +15 градусов.

Прогноз погоды на 15 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

К слову, 16 марта почти по всей Украине прогнозируют дождь.

Пока жители Запада ощутят небольшое понижение температуры днем до +8 градусов, в большинстве других областей столбики термометра наоборот поднимутся вверх. По предварительному прогнозу, максимум +16.