-15 градусов: когда в Украине снова усилятся морозы

Уже на этой неделе в Украине снова похолодает. В части областей ударит мороз до 15 градусов.

Когда снизится температура, где ждать наибольших минусов, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич, передает 24 Канал.

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По прогнозу Кибальчича, постепенно, ближе к выходным на фоне развития арктического антициклона и его смещении в южные широты, к нам с северо-востока поступит морозный воздух.

Таким образом, уже с пятницы заметно похолодает в северных, центральных и восточных областях. Дискомфорта также добавит порывистый восточный ветер,

– отметил синоптик.

Так, в пятницу, 16 февраля, в большинстве областей, кроме Запада, пройдет снег, на Юге местами с дождем. На дорогах северных, центральных и восточных регионов гололедица, снежный накат. Ветер будет восточный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, на Востоке, в Крыму и Приазовье днем местами порывы, 15 – 20 метров в секунду.

В течение суток в северных, центральных и восточных областях 5 – 11 градусов мороза. Тем временем на Западе и Юге 2 мороза – 3 тепла. И только на Закарпатье до +8 градусов.

В субботу в западных областях и Крыму пройдет небольшой снег, мокрый снег. На остальной территории Украины – без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Однако, в Крыму и Приазовье местами порывы, 15 – 20.

Температура воздуха ночью в северных и восточных областях 10 – 15 градусов мороза, на остальной части страны 2 – 8 мороза. Днем 2 – 7 мороза, в западной части и на крайнем Юге 1 мороза – 4 тепла,

– спрогнозировал Кибальчич.

Заметим, что в воскресенье также ожидается небольшой снег. В частности, в южных, западных и центральных областях. Также на дорогах гололедица.

Ночью 18 февраля в северных, центральных и восточных областях 8 – 13 мороза, днем 2 – 7 мороза. Между тем в западных и южных областях в течение суток от 3 мороза до 2 тепла.