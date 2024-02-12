Коли знизиться температура, де чекати найбільших мінусів, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич, передає 24 Канал.

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За прогнозом Кібальчича, поступово, ближче до вихідних на тлі розвитку арктичного антициклону та його зміщенні у південні широти, до нас з північного сходу надійде морозне повітря.

Таким чином, вже з п'ятниці помітно похолодає у північних, центральних та східних областях. Дискомфорту також додасть поривчастий східний вітер,

– зазначив синоптик.

Так, у п'ятницю, 16 лютого, у більшості областей, окрім Заходу, пройде сніг, на Півдні подекуди з дощем. На дорогах північних, центральних та східних регіонів ожеледиця, сніговий накат. Вітер буде східний, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, на Сході, у Криму та Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

Упродовж доби в північних, центральних та східних областях 5 – 11 градусів морозу. Тим часом на Заході та Півдні 2 морозу – 3 тепла. І тільки на Закарпатті до +8 градусів.

У суботу в західних областях та Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг. На решті території України – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, у Криму та Приазов'ї місцями пориви, 15 – 20.

Температура повітря вночі у північних та східних областях 10 – 15 градусів морозу, на решті країни 2 – 8 морозу. Вдень 2 – 7 морозу, у західній частині та на крайньому Півдні 1 морозу – 4 тепла,

– спрогнозував Кібальчич.

Зауважимо, що у неділю також очікується невеликий сніг. Зокрема, в південних, західних і центральних областях. Також на дорогах ожеледиця.

Вночі 18 лютого в північних, центральних та східних областях 8 – 13 морозу, вдень 2 – 7 морозу. Тим часом у західних та південних областях упродовж доби від 3 морозу до 2 тепла.