Когда Украину переведут в "желтую" зону карантина: ответ Минздрава

Вероятнее всего решение о переходе Украины в "желтую" зону примут уже на этой неделе. Поэтому должна провести заседание Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью.

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Решение принимает исключительно комиссия ТЭБ и ЧС

Решение комиссии должно быть гармонизированным с изменениями в постановлении 1236, которые регулируют ограничения или порядок работы тех или иных зон. Решение о введении или переходе в другую зону принимает исключительно комиссия,

– заверил Кузин.

Если такое решение примут, то оно вступит в силу лишь через неделю. Ведь любые изменения в карантинных правилах затронут работы государственных учреждений, бизнеса и коснутся жизни граждан.

Правительство ранее изменило карантинные ограничения

По словам Кузина, в Украине теперь регулярно будет заседать Государственная комиссия ТЭБ и ЧС – дважды в неделю. При необходимости будут проводить и еженедельные заседания

Отметим, что накануне правительство изменило карантинные ограничения Украины. Так, COVID-сертификаты будут делиться на "желтые" и "зеленые". В этих документах будет информация о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от коронавируса.

Какие требования установили в случае перехода в "желтую" зону:

упростили требования к работе учебных заведений – будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами;

ограничения не будут применять, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников культурных заведений, спортзалов, хотя бы один из COVID-сертификатов.

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