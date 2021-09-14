Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю.
Актуально Закарпаття з наступного тижня перейде в жовту зону: які навчальні заклади продовжать роботу
Рішення ухвалює виключно комісія ТЕБ та НС
Рішення комісії має бути гармонізованим зі змінами у постанові 1236, які регулюють обмеження або порядок роботи тих чи інших зон. Рішення про введення або перехід до іншої зони ухвалює виключно комісія,
– запевнив Кузін.
Якщо таке рішення ухвалять, то воно вступить у силу лише через тиждень. Адже будь-які зміни у карантинних правилах зачеплять роботи державних установ, бізнесу та торкнуться життя громадян.
Уряд раніше змінив карантинні обмеження
Зазначимо, що напередодні уряд змінив карантинні обмеження України. Так COVID-сертифікати будуть поділятись на "жовті" та "зелені". У цих документах буде інформація про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від коронавірусу.
Які вимоги встановити у разі переходу до "жовтої" зони:
- спростили вимоги до роботи навчальних закладів – працюватимуть за наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами;
- обмеження не будуть застосовувати, якщо всі учасники та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників культурних закладів, спортзалів, хоча б один з COVID-сертифікатів.
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