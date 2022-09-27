"Когда увидят гробы": более мощные протесты в россии будут, но при двух условиях
Любое авторитарное общество работает одинаково, в россии этот режим уже десятилетиями. За это время, у людей уже сформировалось отчуждение от политики.
Об этом во время стрима для 24 канала рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Он также отметил, что они не привыкли видеть в телевизоре или читать в газетах новости о таких событиях, а в реальной жизни у них просто ничего не меняется годами.
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По словам политолога, для многих россиян мобилизация до сих пор осталась абстрактным событием – они еще не воспринимают ее сквозь собственную призму.
Те люди, которые способны быстро принимать решения и мыслить, они вышли на протесты. Когда многие россияне получат повестки и поедут воевать, а в обратном направлении поедут гробы, тогда и можно ожидать более мощных протестов.
– отмечает Аббас Галлямов.
Политолог объясняет, что с точки зрения россиян, эти "контрактники", которые умирали в Украине – это "профессионалы" и наемники и то, что их убивают, это часть профессии.
"Поэтому в головах простого россиянина возле телевизора, это не что-то, что свидетельствует о несправедливости", – отмечает он.
Коротко о мобилизации в россии в стриме с Аббасом Галлямовым: смотрите видео
Коротко о мобилизации в россии
- 21 сентября владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии, согласно которому кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных – разогнали. Представители военкоматов не упустили возможности вручить повестки задержанным протестующим.