"Когда увидят гробы": более мощные протесты в россии будут, но при двух условиях

Любое авторитарное общество работает одинаково, в россии этот режим уже десятилетиями. За это время, у людей уже сформировалось отчуждение от политики.

Об этом во время стрима для 24 канала рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Он также отметил, что они не привыкли видеть в телевизоре или читать в газетах новости о таких событиях, а в реальной жизни у них просто ничего не меняется годами.

Читайте также Калечат и убивают себя, чтобы не попасть на войну: в россии продолжается истерика из-за мобилизации

По словам политолога, для многих россиян мобилизация до сих пор осталась абстрактным событием – они еще не воспринимают ее сквозь собственную призму.

Те люди, которые способны быстро принимать решения и мыслить, они вышли на протесты. Когда многие россияне получат повестки и поедут воевать, а в обратном направлении поедут гробы, тогда и можно ожидать более мощных протестов.

– отмечает Аббас Галлямов.

Политолог объясняет, что с точки зрения россиян, эти "контрактники", которые умирали в Украине – это "профессионалы" и наемники и то, что их убивают, это часть профессии.

"Поэтому в головах простого россиянина возле телевизора, это не что-то, что свидетельствует о несправедливости", – отмечает он.

Коротко о мобилизации в россии в стриме с Аббасом Галлямовым: смотрите видео

Коротко о мобилизации в россии