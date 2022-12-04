Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире телемарафона. Пишет 24 канал.

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Когда Киев перейдет на плановые отключения света

По его словам, сегодня ночью никаких отключений не было. Сейчас понемногу отключают поочередно, но уже небольшие объемы – до 25% города, акцентировал Пантелеев.

Он отметил, что это связано с определенным прогрессом стабилизации ситуации, а также более низким потреблением электроэнергии в выходные по сравнению с показателями в будние дни.

Как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируется. Но надо понимать, что полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры требует достаточно большого времени. Я уверен, что мы выйдем на почасовые графики, к которым мы привыкли, и будем так жить и работать дальше,

– сказал Пантелеев.

В то же время, он отметил, что пока точно спрогнозировать дату перехода на плановые отключения очень трудно. "Мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключения", – добавил замглавы КГГА.

Условия возврата к стабилизационным графикам