Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телемарафону. Пише 24 канал.

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Коли Київ перейде на планові відключення світла

За його словами, сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху почергово відключають, але вже невеликі обсяги – до 25% міста, акцентував Пантелєєв.

Він зазначив, що це пов'язано з певним прогресом стабілізації ситуації, а також нижчим споживання електроенергії у вихідні, порівняно з показниками в будні дні.

Як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізуюся. Але треба розуміти, що повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує достатньо великого часу. Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли, і будемо так жити і працювати далі,

– сказав Пантелєєв.

Водночас він зауважив, що поки точно спрогнозувати дату переходу на планові відключення дуже важко. "Ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення", – додав заступник голови КМДА.

Умови повернення до стабілізаційних графіків