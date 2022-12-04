Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телемарафону. Пише 24 канал.
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Коли Київ перейде на планові відключення світла
За його словами, сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху почергово відключають, але вже невеликі обсяги – до 25% міста, акцентував Пантелєєв.
Він зазначив, що це пов'язано з певним прогресом стабілізації ситуації, а також нижчим споживання електроенергії у вихідні, порівняно з показниками в будні дні.
Як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізуюся. Але треба розуміти, що повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує достатньо великого часу. Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли, і будемо так жити і працювати далі,
– сказав Пантелєєв.
Водночас він зауважив, що поки точно спрогнозувати дату переходу на планові відключення дуже важко. "Ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення", – додав заступник голови КМДА.
Умови повернення до стабілізаційних графіків
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук пояснив, що зараз в Україні здебільшого уже діють графіки планових відключень, однак у випадку нестачі потужностей, вводять аварійні.
- Аварійні відключення можна припинити за умови, що в енергомережі буде достатньо генеруючих потужностей, що дасть можливість перейти виключно до стабілізаційних відключень.
- Головна умова для цього – відсутність нових обстрілів з боку ворога.