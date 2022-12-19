Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда в последний раз поступало сообщение об опасности жизни президента.

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В частности, Данилов заметил, что у него была "не совсем приятная роль". Каждый раз, когда он получал официальные сообщения об опасности жизни президента, должен был его информировать.

Вы понимаете, когда какой-то раз уже приходишь к человеку, говоришь: "Господин президент, есть угроза вашей жизни". А он говорит: "Мячеславович, сколько можно, они мне уже надоели",

– рассказал Алексей Данилов.

Последний раз такое сообщение, по словам секретаря СНБО, было 7 марта.

"Почему? Потому что на 7 марта они планировали окончание этой "сделки"", - добавил Данилов.

Что известно о покушениях на жизнь президента

В первую неделю войны на Зеленского было совершено по меньшей мере три попытки покушения. США и другие страны предлагали эвакуировать президента и его команду из Киева, чтобы помочь им создать правительство в изгнании, но глава государства отказался, попросив оружие.

Так, в первые часы полномасштабного вторжения российские ударные группы спустились с парашютами в центр Киева. Вокруг правительственного квартала начались перестрелки. В ту ночь оккупанты дважды пытались штурмовать Офис Президента. Кроме главы государства, там находились его жена и дети.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об уничтожении элитной группы "кадыровцев", которые планировали убить Владимира Зеленского.

А председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что покушения готовились еще на троих народных депутатов.

Важно! Власти предусмотрели разные варианты на случай возможного убийства кого-либо из руководства страны. В частности, Владимир Зеленский отметил, что Украина – парламентско-президентская республика, поэтому, как бы это ни звучало, украинские власти подготовились к любой потере.