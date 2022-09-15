До какого же уровня рухнет производство страны-агрессора неизвестно. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Когда в россии остановится производство боевых самолетов
Уже сегодня в россии останавливаются заводы, в том числе и военно-промышленный комплекс. Это связано с тем, что страна-оккупант не смогла осуществить импортозамещение. Из-за коррупции оно оказалось только на бумаге.
Как пример, производство боевых самолетов в россии сегодня упало вдвое,
– заметил военный эксперт.
Жданов подчеркнул, что до конца года производственные мощности по выпуску боевых самолетов, вероятно, будут полностью остановлены . Пока российские заводы еще работают на запасах, которые остались на складах.
"До конца года никаких поставок нет – запасы иссякнут и производство остановится", – пояснил военный эксперт.
Жданов рассказал, когда в россии остановится производство боевых самолетов: смотрите видео
Как санкции влияют на российскую экономику
- Из-за санкций российская экономика переживает не лучшие времена. Сегодня страна-агрессор зарабатывает гораздо меньше, чем зарабатывала еще год назад. Ведь кроме нефтегазовых доходов у россиян было еще несколько направлений, доходы по которым сократились из-за санкций.
- Наложенные на россию ограничения отрезали ей доступ к технологиям, с помощью которых она могла бы производить оружие. В то же время у кремля заканчиваются ресурсы, чтобы дальше вести артиллерийскую войну. У путина сегодня нет других вариантов, как обращаться о помощи в Иран и Северную Корею.
- Санкции против россии поражают ее оборонный потенциал, поэтому страна-агрессор не может в достаточном количестве пополнить свои потери в технике. Так, две трети российских самолетов не могут летать из-за отсутствия западных компонентов к ним.
- Впрочем, в кремле пытаются убедить весь мир в том, что "все под контролем". Но о реальной ситуации, которая довольно неутешительная, свидетельствуют две цифры – падение НДС (индикатор объема торговли) и падение НДФЛ (налога на доходы).