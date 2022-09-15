До какого же уровня рухнет производство страны-агрессора неизвестно. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Когда в россии остановится производство боевых самолетов

Уже сегодня в россии останавливаются заводы, в том числе и военно-промышленный комплекс. Это связано с тем, что страна-оккупант не смогла осуществить импортозамещение. Из-за коррупции оно оказалось только на бумаге.

Как пример, производство боевых самолетов в россии сегодня упало вдвое,

– заметил военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что до конца года производственные мощности по выпуску боевых самолетов, вероятно, будут полностью остановлены . Пока российские заводы еще работают на запасах, которые остались на складах.

"До конца года никаких поставок нет – запасы иссякнут и производство остановится", – пояснил военный эксперт.

Жданов рассказал, когда в россии остановится производство боевых самолетов: смотрите видео

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