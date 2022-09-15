До якого ж рівня впаде виробництво країни-агресорки невідомо. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Коли в росії зупиниться виробництво бойових літаків
Вже сьогодні в росії зупиняються заводи, зокрема і військово-промислового комплексу. Це пов'язано з тим, що країна-окупантка не змогла здійснити імпортозаміщення. Так, через корупцію в країні воно виявилося тільки на папері.
Як приклад, виробництво бойових літаків у росії сьогодні впало удвічі,
– зауважив військовий експерт.
Жданов наголосив, до кінця року виробничі потужності щодо випуску бойових літаків, ймовірно, будуть повністю зупинені. Наразі російські заводи ще працюють на запасах, що лишилися на складах.
"До кінця року ніяких поставок немає – запаси вичерпаються й виробництво зупиниться", – пояснив військовий експерт.
Жданов розповів, коли в росії зупиниться виробництво бойових літаків: дивіться відео
Як санкції впливають на російську економіку
- Через санкції російська економіка переживає не найкращі часи. Сьогодні країна-агресорка заробляє набагато менше, ніж заробляла ще рік тому. Адже крім нафтогазових доходів у росіян було ще кілька напрямків, прибутки з яких скоротилися через санкції.
- Накладені на росію обмеження відрізали їй доступ до технологій, за допомогою яких вона могла б виготовляти зброю. Водночас у кремля закінчуються ресурси, щоб надалі вести артилерійську війну. У путіна сьогодні немає інших варіантів, як звертатися про допомогу до Ірану та Північної Кореї.
- Санкції проти росії вражають її оборонний потенціал, тому країна-агресорка не може у достатній кількості поповнити свої втрати у техніці. Так, дві третини російських літаків не можуть літати через відсутність західних компонентів до них.
- Втім, у кремлі намагаються переконати весь світ в тому, що "все під контролем". Але про реальну ситуацію, яка є доволі невтішною, свідчать дві цифри – падіння ПДВ (індикатор об'єму торгівлі) та падіння ПДФО (податку на доходи).