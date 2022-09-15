До якого ж рівня впаде виробництво країни-агресорки невідомо. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

До теми Енергетичні доходи росії скотились до найнижчого рівня за рік: Пендзин пояснив причини

Коли в росії зупиниться виробництво бойових літаків

Вже сьогодні в росії зупиняються заводи, зокрема і військово-промислового комплексу. Це пов'язано з тим, що країна-окупантка не змогла здійснити імпортозаміщення. Так, через корупцію в країні воно виявилося тільки на папері.

Як приклад, виробництво бойових літаків у росії сьогодні впало удвічі,

– зауважив військовий експерт.

Жданов наголосив, до кінця року виробничі потужності щодо випуску бойових літаків, ймовірно, будуть повністю зупинені. Наразі російські заводи ще працюють на запасах, що лишилися на складах.

"До кінця року ніяких поставок немає – запаси вичерпаються й виробництво зупиниться", – пояснив військовий експерт.

Жданов розповів, коли в росії зупиниться виробництво бойових літаків: дивіться відео

Як санкції впливають на російську економіку