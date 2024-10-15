Когда в Украине потеплеет и надолго ли: прогноз синоптиков

Синоптики прогнозируют, что ночные заморозки отступят, и в Украину еще вернется тепло. Улучшение погодных условий следует ожидать уже в конце недели.

"Щепотка" тепла на нашей территории продержится несколько дней. Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха изданию NV.

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Когда в Украину вернется тепло

По прогнозу, погода будет не только теплой, но и почти сухой. Ее продолжит определять поле высокого давления, а потому осадков будет мало.

Температурные показатели немного повысятся, ведь несколько изменится воздушная масса, она будет не такая холодная,

– рассказала Наталья Птуха.

Ожидается, что температура воздуха повысится уже с 20 октября: днем будет до 13 – 15 градусов тепла по всей стране. На таком уровне отметки термометра будут удерживаться по крайней мере 4 дня.

Какой будет погода 16 октября

Пока украинцы в ожидании незначительного потепления с 20 октября, их предупреждают о сильных заморозках в ближайшие дни.

По прогнозу погоды, в среду, 16 октября, отметки термометров опустятся ниже нуля на Западе Украины: там в воздухе будет от 0 до 3 градусов мороза. Между тем днем в большинстве регионов будет 8 – 13 градусов, а на Закарпатье и Юге Украины – даже 16 градусов тепла.

Также в этот день синоптики прогнозируют дожди на крайнем Юге.