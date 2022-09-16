Когда в Украину прибудут первые две батареи ПВО NASAMS: в Пентагоне ответили

В Пентагоне заявили, что передача NASAMS в Украину является вопросом нескольких месяцев. Речь идет о двух батареях этого зенитно-ракетного комплекса.

Соответствующую информацию на открытом брифинге 16 сентября сообщил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, сообщает 24 канал. Это позволит усилить защиту воздушного пространства над Украиной.

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В Пентагоне сказали, когда предоставят Украине NASAMS

Надеемся, что две батареи NASAMS будут отправлены в течение следующих 2 месяцев. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, в частности от самолетов, беспилотников и крылатых ракет,

– заявил Патрик Райдер.

Он также добавил, что Штаты смогут в дальнейшем поставлять вооружение Киеву и не боятся исчерпания запасов.

Что известно о предоставлении NASAMS Украине

В конце августа Владимир Зеленский и Джо Байден пообщались по телефону. Президент Украины поблагодарил лидера США за новый пакет помощи. В частности, за включение в новый пакет помощи зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Ведь эти современные системы противовоздушной обороны помогут нам защитить города от ракетного террора.

Комментируя новое оружие, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии НВ сообщил, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди.

По словам представителя, речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов.

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