Потепление в Украине: когда ждать и как долго продержится теплая погода

Тепло в Украину вернется уже в апреле – первые дни нового месяца порадуют нас солнцем и безветренной погодой.

По данным Укргидрометцентра, теплую погоду следует ожидать 1 и 2 апреля. Ветер постепенно успокоится. Рассказываем подробнее о погоде на ближайшее время.

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В Украину придет потепление

Температура воздуха скоро поднимется до +12 градусов днем, а ночью будет держаться на уровне +2–5 градусов.

Подробнее о погоде:

1 апреля Практически по всей Украине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предполагается. Температура воздуха днем будет достигать +10..+12 градусов, ночью на уровне +4..+2 градуса. Ветер будет 5 – 10 метров в секунду. Теплее всего – на Юге и на Западе, в этих регионах будет также достаточно солнечно. В то время как на Юге и Востоке облачно, ночью прогнозируют небольшой дождь.

Практически по всей Украине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предполагается. Температура воздуха днем будет достигать +10..+12 градусов, ночью на уровне +4..+2 градуса. Ветер будет 5 – 10 метров в секунду. Теплее всего – на Юге и на Западе, в этих регионах будет также достаточно солнечно. В то время как на Юге и Востоке облачно, ночью прогнозируют небольшой дождь. 2 апреля потепление только усилится. Так, ночью температура воздуха будет несколько теплее предыдущих показателей и будет достигать 5 градусов тепла. День обещает быть весенне-теплым: температура воздуха останется фактически на том же уровне, что накануне и будет доходить до +10..+12 градусов тепла. Теплее всего опять-таки будет на Юге и Западе. Ветер 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на 2 апреля / Скриншот.

Впрочем, уже с 3 апреля в Украине возможно незначительное похолодание.

Какой будет погода 30 марта