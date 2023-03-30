Потепление в Украине: когда ждать и как долго продержится теплая погода
30 марта 2023, 08:00Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Тепло в Украину вернется уже в апреле – первые дни нового месяца порадуют нас солнцем и безветренной погодой.
По данным Укргидрометцентра, теплую погоду следует ожидать 1 и 2 апреля. Ветер постепенно успокоится. Рассказываем подробнее о погоде на ближайшее время.
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В Украину придет потепление
Температура воздуха скоро поднимется до +12 градусов днем, а ночью будет держаться на уровне +2–5 градусов.
Подробнее о погоде:
- 1 апреля Практически по всей Украине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предполагается. Температура воздуха днем будет достигать +10..+12 градусов, ночью на уровне +4..+2 градуса. Ветер будет 5 – 10 метров в секунду. Теплее всего – на Юге и на Западе, в этих регионах будет также достаточно солнечно. В то время как на Юге и Востоке облачно, ночью прогнозируют небольшой дождь.
- 2 апреля потепление только усилится. Так, ночью температура воздуха будет несколько теплее предыдущих показателей и будет достигать 5 градусов тепла. День обещает быть весенне-теплым: температура воздуха останется фактически на том же уровне, что накануне и будет доходить до +10..+12 градусов тепла. Теплее всего опять-таки будет на Юге и Западе. Ветер 7 – 12 метров в секунду.
Впрочем, уже с 3 апреля в Украине возможно незначительное похолодание.
Какой будет погода 30 марта
- В восточных и Запорожской областях ожидается мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью будет колебаться от 3 до 2 градусов мороза, днем в пределах 1 – 6 градусов тепла.
- На остальной территории без осадков. Температура ночью опустится до 3 – 8 градусов мороза.
- Холоднее всего ночью будет в Карпатах, а тепло – на Юге.
- Что касается дня – холодное всего будет на Востоке страны.
- Ночью и утром на дорогах страны, кроме Юга, ожидается гололед.
- В Киевской области будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Однако ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.
- В столице ночью синоптики прогнозируют 4 – 6 градусов мороза, днем 6 – 8 градусов тепла.