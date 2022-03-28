Когда воля крепче бетона: Мариуполь – город чрезвычайного украинского героизма

Харьков, Чернигов, Киев и Николаев стали городами, о которые сломали зубы российские оккупанты. Однако Мариуполь – это символ нашей несокрушимости, нашей будущей победы. Трагической, горькой, но такой вожделенной победы.

Российские оккупанты надеялись на то, что украинцы не окажут значительного сопротивления, что Киев захватят через несколько дней, а российские спецназовцы будут гулять по Мариуполю еще в начале марта. Однако героические действия бойцов ВСУ, холодные расчеты должностных лиц Генштаба и несокрушимая мощь добровольцев не дали захватчикам получить успехов.

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Быстрый прорыв по югу и проход многих батальонно-тактических групп врага от Крыма до Мариуполя можно считать единственным достижением террористов. Однако взять город, который находится в фактически полном окружении, захватчики не могут.

Более 30 дней невероятного героизма

Обстрелы из артиллерии и РСЗО, непрекращающиеся попытки прорыва танковых колонн, удары с Азовского моря, а также круглосуточная работа российской авиации – это та действительность, в которой оказались жители русскоязычного Мариуполя и его несгибаемые защитники еще в самом начале полномасштабного вторжения.

Украинские военные постоянно отбивает атаки врагов / Фото defence

Несмотря на то, что российские военные преступники наплевали на все международные законы и показательно начали уничтожать город вместе с гражданскими, несмотря на все ужасы войны, голод и отсутствие воды, братские могилы и постоянное ощущение смерти, Мариуполь остается украинским.

Бойцы ВСУ и полка "Азов" продолжают уничтожать наиболее боеспособные российские подразделения на подступах к городу и на его улицах.

Хорошо подготовленная защита превратила Мариуполь в крепость, штурм которой без огромных потерь просто невозможен. При этом сам город стал символом страданий Украины и героического противостояния мощному и безжалостному врагу.

Мариупольский театр – символ страданий Украины / Фото independent

Россияне пытались сломить дух всего нашего государства, цинично обстреливая мариупольский театр, в котором прятались дети с женщинами, сбрасывали бомбы на роддом, но никакой капитуляции не произошло. Террористы под прикрытием Красного Креста принудительно вывозят людей на оккупированные территории и в Россию. Несмотря на все эти факты власть продолжает делать все, чтобы спасти жизнь гражданским, а военные – уничтожать захватчиков.

Мариуполь 28 марта 2022 / Фото из соцсетей

Герои Мариуполя спасли Украину

Поскольку никаких признаков успеха ни на одном из фронтов Россия не имела, а победы Путину нужны хотя бы какие-то, генералы решили сосредоточиться на захвате Мариуполя любой ценой. Именно героическое сопротивление морпехов и "азовцев" заставило русских стянуть почти все свободные резервы именно к окруженному городу.

Из-за этого захватчики не могли усилить свои группировки под Николаевом, обеспечить удары в направлении Одессы, а также создать кулак для продвижения к Приднестровью.

Храбрые киборги-военные и заложники-гражданские своим невероятным героизмом уже спасли Украину, дали возможность защитить другие города.

Как бы ни сложилась судьба Мариуполя, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что победу в этом бою Россия никогда не одержит, как это было с другим символом войны – Донецким аэропортом. Но тогда русские сражались лишь с военными, которые держались до фактически полного уничтожения здания. От одного упоминания о ДАП у российских военных стынет кровь. Примерно такие же ощущения будут у россиян и после упоминания Мариуполя. Даже если рашистам удастся полностью уничтожить город. Героизм военных, потери тысяч гражданских, голод и показательное уничтожение людей в этом городе Украина будет помнить всегда. Как бы не кончилась осада.