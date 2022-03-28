Російські окупанти сподівалися на те, що українці не чинитимуть значного опору, що Київ захоплять за кілька днів, а російські спецпризначенці гулятимуть Маріуполем ще на початку березня. Однак героїчні дії бійців ЗСУ, холодні розрахунки посадовців Генштабу та незламна міць добровольців не дали загарбникам здобути успіхів.

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Швидкий прорив по півдню та прохід багатьох батальйонно-тактичних груп ворога від Криму до Маріуполя можна вважати єдиним здобуттям терористів. Однак взяти місто, яке перебуває у фактично повному оточенні, загарбники не можуть.

Понад 30 днів неймовірного героїзму

Обстріли з артилерії та РСЗО, безперервні спроби прориву танкових колон, удари з Азовського моря, а також цілодобова робота російської авіації – це та дійсність, в якій опинилися жителі російськомовного Маріуполя та його незламні захисники ще на самому початку повномасштабного вторгнення.



Українські військові постійно відбиває атаки ворогів / Фото defence

Попри те, що російські військові злочинці наплювали на всі міжнародні закони та показово почали нищити місто разом із цивільними, попри всі жахіття війни, голод та відсутність води, братські могили та постійне відчуття смерті, Маріуполь залишається українським.

Бійці ЗСУ та полку "Азов" продовжують знищувати найбільш боєздатні російські підрозділи на підступах до міста та на його вулицях.

Добре підготовлений захист перетворив Маріуполь на фортецю, штурм якої без величезних втрат просто неможливий. При цьому саме місто стало символом страждань України та героїчного протистояння потужному та безжальному ворогу.



Маріупольській театр – символ страждань України / Фото independent

Росіяни намагалися зламати дух всієї нашої держави, цинічно обстрілюючи маріупольський театр, у якому переховувалися діти з жінками, скидали бомби на пологовий будинок, але ніякої капітуляції не сталося. Терористи під прикриттям Червоного хресту примусово вивозять людей на окуповані території та до Росії. Попри всі ці факти влада продовжує робити все, аби врятувати життя цивільним, а військові – нищити загарбників.



Маріуполь 28 березня 2022 / Фото з соцмереж

Герої Маріуполя врятували Україну

Оскільки ніяких ознак успіху на жодному з фронтів Росія не мала, а перемоги Путіну потрібні хоча б якісь, генерали вирішили зосередитися на захопленні Маріуполя за будь-яку ціну. Саме героїчний опір морпіхів та "Азовців" змусив росіян стягнути майже всі вільні резерви саме до оточеного міста.

Через це загарбники не могли посилити свої угруповання під Миколаєвом, забезпечити удари в напрямку Одеси, а також створити кулак для просування до Придністров'я.

Хоробрі кіборги-військові та заручники-цивільні своїм неймовірним героїзмом вже врятували Україну, дали можливість захистити інші міста.

Як би не склалася доля Маріуполя, вже зараз можна із впевненістю сказати, що перемогу в цьому бою Росія ніколи не здобуде, як це було з іншим символом війни – Донецьким аеропортом. Але тоді росіяни билися лише з військовими, які трималися до фактично повного знищення будівлі. Від однієї згадки про ДАП у російських військових холоне кров. Приблизно такі самі відчуття будуть у росіян й після згадки Маріуполя. Навіть якщо рашистам вдасться вщент знищити місто. Героїзм військових, втрати тисяч цивільних, голод та показове знищення людей у цьому місті Україна пам'ятатиме завжди. Як би не скінчилася облога.