Когда обещают полную подачу тепла в Киеве и области: Свириденко назвала дату

Энергосистемы столицы и Киевской области постепенно оправляется от последствий российского обстрела. Сейчас удалось запустить систему теплоснабжения.

Так, теплогенерирующие предприятия начали подачу теплоносителя в жилые дома. О таком премьер-министр Украины Юлия Свириденко проинформировала в своем телеграмм-канале. Подробности передает 24 Канал.

Когда жители Киева и области будут с теплом в домах?

Сейчас идет поэтапное подключение и запуск отопления непосредственно в квартирах. Свириденко добавила, что уже сегодня, 10 января, ожидается полная подача тепла.

Кроме того, она рассказала и о крайне сложной ситуации с электроснабжением.

На Правом берегу столицы уже почти полностью перешли на плановые графики отключений, тогда как на Левом берегу пока продолжаются аварийные отключения.

Премьер-министр объяснила, что энергетические сети получили серьезные повреждения, а из-за сильных морозов киевляне активно пользуются электрообогревателями, что существенно увеличивает нагрузку.

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее увеличить объемы подачи электроэнергии. Проведена необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами. Правительство оказывает полную необходимую поддержку,

– сообщила Свириденко.

Она также призвала максимально экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, ведь это значительно поможет быстрее восстановить систему после обстрелов.

Ожидается, что до конца текущего дня 10 декабря весь Киев перейдет на стабильные плановые графики отключений.

В Киевской области продолжаются масштабные восстановительные работы. Сейчас уже вернули свет в дома 275 тысяч семей. Энергетики надеются, что до конца суток электроснабжение будет восстановлено для всех потребителей в регионе.

