Когда обещают полную подачу тепла в Киеве и области: Свириденко назвала дату
- Юлия Свириденко сообщила, что полная подача тепла в Киеве и области ожидается в ближайшее время.
- Ситуация с тепло- и электроснабжением остается напряженной.
Энергосистемы столицы и Киевской области постепенно оправляется от последствий российского обстрела. Сейчас удалось запустить систему теплоснабжения.
Так, теплогенерирующие предприятия начали подачу теплоносителя в жилые дома. О таком премьер-министр Украины Юлия Свириденко проинформировала в своем телеграмм-канале. Подробности передает 24 Канал.
Актуально Почему Киев не возвращается к графикам отключений: что говорят в ДТЭК
Когда жители Киева и области будут с теплом в домах?
Сейчас идет поэтапное подключение и запуск отопления непосредственно в квартирах. Свириденко добавила, что уже сегодня, 10 января, ожидается полная подача тепла.
Кроме того, она рассказала и о крайне сложной ситуации с электроснабжением.
На Правом берегу столицы уже почти полностью перешли на плановые графики отключений, тогда как на Левом берегу пока продолжаются аварийные отключения.
Премьер-министр объяснила, что энергетические сети получили серьезные повреждения, а из-за сильных морозов киевляне активно пользуются электрообогревателями, что существенно увеличивает нагрузку.
Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее увеличить объемы подачи электроэнергии. Проведена необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами. Правительство оказывает полную необходимую поддержку,
– сообщила Свириденко.
Она также призвала максимально экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, ведь это значительно поможет быстрее восстановить систему после обстрелов.
Ожидается, что до конца текущего дня 10 декабря весь Киев перейдет на стабильные плановые графики отключений.
В Киевской области продолжаются масштабные восстановительные работы. Сейчас уже вернули свет в дома 275 тысяч семей. Энергетики надеются, что до конца суток электроснабжение будет восстановлено для всех потребителей в регионе.
Отключение света в Украине: последние новости
10 января днем в нескольких областях Украины пришлось ввести экстренные отключения электроэнергии – графики в этот период не действовали. Проблемы начались примерно с 12:00. Первыми аварийные отключения ввели на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине. Чуть позже ситуация ухудшилась на Киевщине и Житомирщине, а также в самой столице.
В частности, по распоряжению Укрэнерго в Киеве ввели аварийные отключения. Из-за этого временно полностью остановилась работа централизованного водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
Киевляне еще до отключений массово жаловались на резкие скачки напряжения, а потом заметили, что свет исчезает не по графику. Впрочем, уже в 12:32 Министерство энергетики сообщило, что в Киеве и большей части Киевской области ситуацию удалось стабилизировать.