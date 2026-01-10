Так, теплогенеруючі підприємства розпочали подачу теплоносія до житлових будинків. Про таке прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала у своєму телеграм-каналі. Подробиці передає 24 Канал.
Коли мешканці Києва та області будуть з теплом у домівках?
Наразі триває поетапне підключення та запуск опалення безпосередньо у квартирах. Свириденко додала, що вже сьогодні, 10 січня, очікується повна подача тепла.
Окрім того, вона розповіла й про вкрай складну ситуацію з електропостачанням.
На Правому березі столиці вже майже повністю перейшли на планові графіки відключень, тоді як на Лівому березі поки що продовжуються аварійні відключення.
Прем'єр-міністерка пояснила, що енергетичні мережі отримали серйозні пошкодження, а через сильні морози кияни активно користуються електрообігрівачами, що суттєво збільшує навантаження.
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку,
– повідомила Свириденко.
Вона також закликала максимально економно споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, адже це значно допоможе швидше відновити систему після обстрілів.
Очікується, що до кінця поточного дня 10 грудня весь Київ перейде на стабільні планові графіки відключень.
У Київській області тривають масштабні відновлювальні роботи. Наразі вже повернули світло в оселі 275 тисяч сімей. Енергетики сподіваються, що до кінця доби електропостачання буде відновлено для всіх споживачів у регіоні.
Відключення світла в Україні: останні новини
10 січня вдень в кількох областях України довелося ввести екстрені відключення електроенергії – графіки в цей період не діяли. Проблеми почалися приблизно з 12:00. Першими аварійні відключення запровадили на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Трохи згодом ситуація погіршилася на Київщині та Житомирщині, а також у самій столиці.
Зокрема, за розпорядженням Укренерго у Києві запровадили аварійні відключення. Через це тимчасово повністю зупинилася робота централізованого водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.
Кияни ще до відключень масово скаржилися на різкі стрибки напруги, а потім помітили, що світло зникає не за графіком. Втім, вже о 12:32 Міністерство енергетики повідомило, що в Києві та більшій частині Київської області ситуацію вдалося стабілізувати.