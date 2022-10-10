Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, угроза новых ракетных атак остается очень высокой.
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Как работает российская авиация
Как пояснил военный эксперт, российская авиация может работать в несколько смен.
Первая смена, которая отработала с утра, может уйти. И уже может заработать вторая смена. Если говорить о перезарядке первой смены, на это уходит как минимум полдня,
– рассказал Свитан.
Он предположил, что российские самолеты могут наносить удары как минимум в 2 смены.
Сколько времени нужно, чтобы перезарядить корабли
Если же говорить о перезаряжании кораблей ракетами "Калибр", то на это нужно полсуток или целые сутки.
То есть минимальное время, когда еще раз может быть нанесен удар – это вечером 10 октября и до утра следующего дня. То есть ночью на 11 октября может быть повторная волна атаки такого уровня,
– рассказал военный эксперт.
Когда возможны новые атаки на Украину
Свитан подчеркнул, что все будет зависеть от того, какую цель ставили перед собой оккупанты.
- Если была спланирована одна атака, то повторно россияне могут нанести такой удар не раньше чем через неделю.
- Если Россия несколько недель назад запланировала несколько волн атак сразу, то в течение ближайших 2 – 3 дней Украину могут ожидать новые массированные обстрелы.
"Поэтому в ближайшие дни нужно быть очень осторожными и реагировать на сигналы воздушных тревог", – заметил полковник запаса ВСУ.
Россия начала использовать НЗ высокоточных ракет
По словам военного эксперта, еще раньше было известно примерное количество высокоточных ракет, которые имел враг. Речь идет о ракетах Х-101, Х-155, Х-59 и Кинжалы.
Уже более 60-70% этих ракет россияне использовали. Это означает, что они вышли на неприкосновенный запас (НЗ), а это до 30% в зависимости от того количества, которое есть на производстве или хранении,
– отметил Свитан.
По его словам, все дальше зависит от того, как враг будет использовать эти ракеты.
"В таком режиме, как сейчас, им хватит остатков этих ракет максимум на 2 недели", – сказал военный эксперт.
Для каких задач подходят ракеты С-300
В то же время у российских захватчиков осталось еще несколько тысяч ракет С-300, которые оккупанты переоборудовали для ударов по наземным целям.
Однако это оружие может наносить удары на расстоянии до 100 километров, не более. То есть эта ракета в основном подходит для прифронтовой деятельности,
– сказал Свитан.
Каких ракет еще много в России
Также у россиян есть еще много ракет Х-22, которые одно время даже Украина передавала Кремлю.
Россия их еще не использовала, там до неприкосновенного запаса далеко. Однако Х-22 – это ракета хоть и сверхскоростная, но не точная,
– сказал Свитан.
По его словам, подготовка Х-22 и постановка ее на боевое дежурство – довольно сложный и опасный процесс, потому что при этом используется горючее 2 видов – именно горючее и окислитель.
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"Я не думаю, что они их будут использовать слишком много. Сама система подготовки таких ракет достаточно сложна для выполнения таких задач", – отметил военный эксперт.
Он добавил, что 10 октября во время массированного удара по Украине враг частично использовал именно ракеты Х-22. По словам Свитана, это означает, что оккупанты начали готовить атаку как минимум неделю назад.
Роман Свитан рассказал о подготовке России к массированной ракетной атаке: смотрите видео
Массированная ракетная атака по Украине: главное
- Россияне утром 10 октября нанесли ракетные удары по Киеву. В результате массированной атаки по Шевченковскому району погибли 6 человек, еще 50 человек получили ранения.
- Кроме столицы Украины, под ударом врага находились Львов, Житомир, Николаев и ряд других украинских регионов. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.
- В России заявили, что массированный ракетный удар являлся ответом на "теракты" Украины по ее территории. Впоследствии в РосСМИ появились утверждения Медведева, что это не последний подобный удар.