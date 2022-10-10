Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, загроза нових ракетних атак залишається дуже високою.
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Як працює російська авіація
Як пояснив військовий експерт, російська авіація може працювати у кілька змін.
Перша зміна, яка відпрацювала зранку, може піти. І вже може почати працювати друга зміна. Якщо говорити про перезаряджання першої зміни, на це йде як мінімум пів дня,
– розповів Світан.
Він припустив, що російські літаки можуть завдавати ударів як мінімум у 2 зміни.
Скільки часу потрібно, аби перезарядити кораблі
Якщо ж говорити про перезаряджання кораблів ракетами "Калібр", то на це потрібно пів доби або ціла доба.
Тобто мінімальний час, коли ще раз може бути завдано удару, – це ввечері 10 жовтня і до ранку наступного дня. Тобто вночі на 11 жовтня може бути повторна хвиля атаки такого рівня,
– розповів військовий експерт.
Коли можливі нові атаки на Україну
Світан наголосив, що все залежатиме від того, яку саме мету ставили перед собою окупанти.
- Якщо була спланована одна атака, то повторно росіяни можуть завдати такого удару не раніше ніж за тиждень.
- Якщо ж Росія кілька тижнів тому запланувала кілька хвиль атак одразу, то протягом найближчих 2 – 3 днів на Україну можуть очікувати нові масовані обстріли.
"Тому найближчими днями потрібно бути дуже обережними й реагувати на сигнали повітряних тривог", – зауважив полковник запасу ЗСУ.
Росія почала використовувати НЗ високоточних ракет
За словами військового експерта, ще раніше була відома приблизна кількість високоточних ракет, які мав ворог. Йдеться про ракети Х-101, Х-155, Х-59 та "Кинджали".
Вже понад 60 – 70% цих ракет росіяни використали. Це означає, що вони вийшли на недоторканний запас (НЗ), а це до 30% у залежності від тієї кількості, яке є на виробництві або на зберіганні,
– зазначив Світан.
За його словами, далі усе залежить від того, як ворог використовуватиме ці ракети.
"У такому режимі, як зараз, їм вистачить залишків цих ракет максимум на 2 тижні", – сказав військовий експерт.
Для яких завдань підходять ракети С-300
Водночас у російських загарбників залишилося ще кілька тисяч ракет С-300, які окупанти переобладнали для ударів по наземних цілях.
Однак ця зброя може завдавати ударів на відстані до 100 кілометрів, не більше. Тобто це ракета в основному підходить для прифронтової діяльності,
– сказав Світан.
Яких ракет ще багато у Росії
Також у росіян є ще багато ракет Х-22, які у свій час навіть Україна передавала Кремлю.
Росія їх ще не використала, там до недоторканного запасу далеко. Однак Х-22 – це ракета хоч і надшвидкісна, однак не точна,
– сказав Світан.
За його словами, підготовка Х-22 та постановка її на бойове чергування – доволі складний і небезпечний процес, тому що при цьому використовується пальне 2 видів – саме пальне і окислювач.
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"Я не думаю, що вони їх будуть використовувати надто багато. Сама система підготовки таких ракет доволі складна для виконання таких завдань", – зауважив військовий експерт.
Він додав, що 10 жовтня під час масованого удару по Україні ворог частково використав саме ракети Х-22. За словами Світана, це означає, що окупанти почали готувати атаку як мінімум тиждень тому.
Роман Світан розповів про підготовку Росії до масованої ракетної атаки: дивіться відео
Масована ракетна атака по Україні: головне
- Росіяни зранку 10 жовтня завдали ракетних ударів по Києву. Внаслідок масованої атаки по Шевченківському району загинули 6 людей, ще 50 осіб отримали поранення.
- Окрім столиці України, під ударом ворога були Львів, Житомир, Миколаїв та низка інших українських регіонів. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО.
- У Росії заявили, що масований ракетний удар був відповіддю на "теракти" України по її території. Згодом в росЗМІ появились твердження Медведєва, що це не останній такий удар.