Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, загроза нових ракетних атак залишається дуже високою.

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Як працює російська авіація

Як пояснив військовий експерт, російська авіація може працювати у кілька змін.

Перша зміна, яка відпрацювала зранку, може піти. І вже може почати працювати друга зміна. Якщо говорити про перезаряджання першої зміни, на це йде як мінімум пів дня,

– розповів Світан.

Він припустив, що російські літаки можуть завдавати ударів як мінімум у 2 зміни.

Скільки часу потрібно, аби перезарядити кораблі

Якщо ж говорити про перезаряджання кораблів ракетами "Калібр", то на це потрібно пів доби або ціла доба.

Тобто мінімальний час, коли ще раз може бути завдано удару, – це ввечері 10 жовтня і до ранку наступного дня. Тобто вночі на 11 жовтня може бути повторна хвиля атаки такого рівня,

– розповів військовий експерт.

Коли можливі нові атаки на Україну

Світан наголосив, що все залежатиме від того, яку саме мету ставили перед собою окупанти.

Якщо була спланована одна атака, то повторно росіяни можуть завдати такого удару не раніше ніж за тиждень .

. Якщо ж Росія кілька тижнів тому запланувала кілька хвиль атак одразу, то протягом найближчих 2 – 3 днів на Україну можуть очікувати нові масовані обстріли.

"Тому найближчими днями потрібно бути дуже обережними й реагувати на сигнали повітряних тривог", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Росія почала використовувати НЗ високоточних ракет

За словами військового експерта, ще раніше була відома приблизна кількість високоточних ракет, які мав ворог. Йдеться про ракети Х-101, Х-155, Х-59 та "Кинджали".

Вже понад 60 – 70% цих ракет росіяни використали. Це означає, що вони вийшли на недоторканний запас (НЗ), а це до 30% у залежності від тієї кількості, яке є на виробництві або на зберіганні,

– зазначив Світан.

За його словами, далі усе залежить від того, як ворог використовуватиме ці ракети.

"У такому режимі, як зараз, їм вистачить залишків цих ракет максимум на 2 тижні", – сказав військовий експерт.

Для яких завдань підходять ракети С-300

Водночас у російських загарбників залишилося ще кілька тисяч ракет С-300, які окупанти переобладнали для ударів по наземних цілях.

Однак ця зброя може завдавати ударів на відстані до 100 кілометрів, не більше. Тобто це ракета в основному підходить для прифронтової діяльності,

– сказав Світан.

Яких ракет ще багато у Росії

Також у росіян є ще багато ракет Х-22, які у свій час навіть Україна передавала Кремлю.

Росія їх ще не використала, там до недоторканного запасу далеко. Однак Х-22 – це ракета хоч і надшвидкісна, однак не точна,

– сказав Світан.

За його словами, підготовка Х-22 та постановка її на бойове чергування – доволі складний і небезпечний процес, тому що при цьому використовується пальне 2 видів – саме пальне і окислювач.

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"Я не думаю, що вони їх будуть використовувати надто багато. Сама система підготовки таких ракет доволі складна для виконання таких завдань", – зауважив військовий експерт.

Він додав, що 10 жовтня під час масованого удару по Україні ворог частково використав саме ракети Х-22. За словами Світана, це означає, що окупанти почали готувати атаку як мінімум тиждень тому.

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