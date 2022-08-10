Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что ситуация на фронте может осложниться осенью, ведь будут дожди, и передвигаться бронетранспортом будет тяжелее.

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По его словам, межсезонье осень – весна затрудняет все движение. "Мы это уже прошли в начале войны, ведь россияне вторглись в Украину гигантскими колоннами, и это помогло нам их уничтожать", – заметил эксперт.

Он считает, что к осени эта фаза войны затихнет, но не отменится.

"Противник, скорее всего, выставит мощные огневые артиллерийские рубежи, потому что ствольной артиллерии у них еще много. россия имеет около 5 тысяч рабочих створов. А снарядов к ним – фактически безлимит", – отметил эксперт.

Вероятно, в это время произойдет настоящая оперативная пауза. Какой она будет – предсказать почти невозможно. Может продлиться полгода, может больше. И многие эксперты думают так же,

– ответил Черник.

Но он заявил, что осенью может заработать ленд-лиз, и высококачественная авиация в количестве от 25 до 35 единиц может помочь ВСУ переломить линию фронта.

"Как сложится на самом деле – просчитать невозможно. Для россии – это тоже смертельное сражение, они это признают, но нельзя их недооценивать, потому что у них большой человеческий ресурс", – добавил эксперт.

К слову, политолог Александр Солонтай также уверял, что россия хочет сделать паузу в войне. Эксперт рассказал, что "идеальный сценарий" оккупантов – это многолетняя пауза, как было в 2015 году, чтобы потом через несколько лет снова пойти в наступление на Украину.

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