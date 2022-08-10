Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що ситуація на фронті таки може ускладнитися восени, адже будуть дощі, і рухатися бронетранспортом буде важче.

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За його словами, міжсезоння осінь – весна утруднює всі рухи. "Ми це вже пройшли на початку війни, адже росіяни вторглися в Україну велетенськими колонами, і це допомогло нам їх нищити", – зауважив експерт.

Він вважає, що на осінь ця фаза війни затихне, але не відміниться.

"Противник, швидше за все, виставить потужні вогневі артилерійські рубежі, бо ствольної артилерії у них ще багато. росія має близько 5 тисяч робочих створів. а снарядів до них – фактично безліміт", – зазначив експерт.

Напевно, в цей час станеться справжня оперативна пауза. Якою вона буде – передбачити майже неможливо. Може триватиме пів року, може більше. І багато експертів думають так само,

– відповів Черник.

Але він заявив, що на осінь може запрацювати ленд-ліз, і високоякісна авіація у кількості від 25 до 35 одиниць може допомогти ЗСУ переламати лінію фронту.

"Як складеться насправді – прорахувати неможливо. Для росії – це також смертельний бій, вони це визнають, але не можна їх недооцінювати, бо в них великий людський ресурс", – додав експерт.

До слова, політолог Олександр Солонтай також запевняв, що росія хоче зробити паузу у війні. Експерт розповів, що "ідеальний сценарій" окупантів – це багаторічна пауза, як було у 2015 році, щоб потім за кілька років знову піти в наступ на Україну.

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