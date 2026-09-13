Об этом пресс-секретарь российского диктора Дмитрий Песков рассказал пропагандистским СМИ.

Когда могут возобновиться мирные переговоры?

Москва не исключает проведения дипломатических консультаций в следующем месяце – в октябре.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков уточнил, что российская сторона не меняла выдвинутых ранее условий для прекращения военного конфликта.

Я бы сказал, что требования остаются неизменными, никакого ужесточения нет. Просто мы хотели бы, чтобы эти требования рано или поздно, а лучше рано, были выполнены,

– цинично заметил чиновник.

Публичные заявления российских представителей звучат на фоне заявлений украинской стороны о подготовке дипломатического процесса. Накануне глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил намерение провести новый раунд консультаций в октябре 2026 года в трехстороннем формате.

Он не стал раскрывать конкретное место проведения потенциальных переговоров, отвечая на вопрос о возможной встрече на Ближнем Востоке.

Напомним, по словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, Москва уже поддерживает определенные контакты с Киевом и обсуждала с американской стороной дальнейший переговорный процесс. Местом новой встречи может вновь стать Абу-Даби, где представители России и Украины уже проводили переговоры. Кроме того, в Кремле заявили, что не планируют публично раскрывать конкретные пункты мирных предложений.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину встретиться на полях саммита G20 в Майами. Однако в Кремле категорически отвергли эту идею и отметили, что встреча двух лидеров может состояться только в Москве. Более того, оккупанты заявили, что "направили приглашение" украинскому президенту.