Запустить ракеты – не проблема

По его словам, мы можем уничтожить вражеский флот, однако сейчас на это влияют несколько факторов. О них Кривонос эксклюзивно рассказал 24 каналу.

Мы заставили их изменить тактику, – генерал Кривонос назвал требования для успешного контрнаступления.

Как объяснил генерал, у врага еще есть мощная система противовоздушной обороны. Запустить ракеты – это не проблема.

Сергей Кривонос Генерал Вооруженных Сил Украины Главная задача состоит в том, что они прежде всего должны долететь. Для того чтобы уверенно поражать корабли врага, мы должны надежно "подавить" их систему ПВО.

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Он напомнил, что именно так и было с крейсером "Москва", когда благодаря правильному использованию "Байракторов" мы уничтожили радиолокационные системы обнаружения ракет. После этого наш "Нептун" спокойно попал в борт корабля и тот быстро затонул.

"Это не просто запустить ракету. Нужно осуществить целый комплекс мер. Это все будет. Мы обязательно еще будем топить их. Они будут еще кормить своими офицерами и матросами черноморских крабов" , - подчеркнул Кривонос.

Внимание! В украинской разведке подтвердили, что Украина может использовать HIMARS по территории Крыма. И даже назвали главные цели – военные базы и корабли черноморского флота. Именно оттуда производятся ракетные обстрелы всей территории Украины.

Полностью интервью с Кривоносом: смотрите видео

Сколько вражеских кораблей сейчас в морях Украины