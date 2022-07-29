Запустити ракети – не проблема

За його словами, ми можемо знищити ворожий флот, однак зараз на це впливає декілька чинників. Про це Кривонос сказав ексклюзивно 24 каналу.

До речі Ми змусили їх змінити тактику, – генерал Кривонос назвав вимоги для успішного контрнаступу

Як пояснив генерал, ворог ще має потужну систему протиповітряної оборони. Тому запустити ракети – це не проблема.

Сергій Кривонос Генерал Збройних Сил України Головна полягає в тому, що вони, насамперед, мусять долетіти. Для того, щоб ми впевнено вражали кораблі ворога, ми мусимо надійно "подавити" їхню систему ППО.

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Він нагадав, що саме так і було з крейсером "Москва", коли завдяки правильному використанню "Байрактарів" ми знищили системи радіолокаційного виявлення ракет. Після того наш "Нептун" спокійно влучив у борт корабля, тож він швидко затонув.

"Тому це не просто запустити ракету, потрібно здійснити цілий комплекс заходів. Це все буде. Ми обов'язково ще будемо топити їх. Вони ще годуватимуть своїми офіцерами та матросами чорноморських крабів", – наголосив Кривонос.

Увага! В українській розвідці підтвердили, що Україна може використовувати HIMARS по території Криму. І навіть назвали головні цілі – це військові бази та кораблі чорноморського флоту. Адже саме з останніх і здійснюються ракетні обстріли усієї території України.

Повністю інтерв'ю з Кривоносом: дивіться відео

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